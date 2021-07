"Anglia a fost eficienta, a speculat greselile noastre!" Shevchenko se declara resemnat dupa eliminarea de la Euro

Antrenorul Ucrainei a vorbit dupa eliminarea din fata Angliei.

Una din revelatiile turneului final, Ucraina, si-a intalnit nasul in sferturi si a parasit competitia, dupa ce a fost zdrobita de Anglia, 4-0. Partida a inceput foarte prost pentru elevii lui Shevchenko, iar Kane a deschis scorul dupa doar 5 minute, practic facand misiunea cu atat mai imposibila pentru ucraineni.

Selectionerul Ucrainei a recunoscut superioritatea adversarilor si se declara multumit de fotbalistii sai, in ciuda infrangerii severe. "Anglia a fost mai puternica in jocul aerian, iar noi l-am pierdut pe fundasul nostru central (Krivtsov), care le-ar fi putut pune probleme. In opinia mea, asta a determinat cursul jocului.

E adevarat ca a existat si o scadere a concentrarii la inceputul reprizei a doua, dar problema a fost jocul aerian. Cred ca Ucraina a facut un European bun. In ciuda absnetelor din lot, am incercat intotdeauna sa jucam bine. Anglia a fost eficienta, a speculat greselile noastre", a marturisit Shevchenko.