Imagini fabuloase din Anglia! Autogolul lui Kjaer a incendiat atmosfera! Fanii s-au bucurat printre paharele aruncate

Danemarca a fost cea care a deschis prima scorul in semifinala cu Anglia. Damsgaard a inscris un gol superb din lovitura libera. Denezul l-a executat pe Pickford de la 25 de metri, in minutul 30.

Elevii lui Southgate au revenit repede pe tabela de marcaj. Dupa doar 9 minute autogolul lui Kjaer a dus scorul la 1-1. Englezii s-au bucurat din plin la aceasta reusita, mai ales fanii din Croydon. Suporterii au uitat de bautura din pahar si au aruncat cu primul obiect pe care l-au avut la indemana.

Organizatorii complexului comercial s-au pregatit pentru acest meci din semifinale. Au completat bucuria de la gol cu doua masini de fum imense.

