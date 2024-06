Germania a învins sâmbătă seara, la Dortmund, scor 2-0, reprezentativa Danemarcei, în optimile EURO 2024, iar nemții s-au calificat în sferturile de finală.

În minutul 36, când a început o ploaie torenţială, iar cerul a fost luminat de fulgere, arbitrul Michael Oliver a întrerupt meciul, trimiţând jucătorii celor două echipe la vestiare. Partida a fost reluată după 25 de minute de întrerupere.

Andersen a comis henţ în propriul careu şi, după consultarea VAR, Michael Oliver a dictat penalty pentru gazde, transformat de Kai Havertz. Jamal Musiala a stabilit rezultatul final în minutul 69.

Ange Postecoglou a răbufnit la adresa arbitrajului video

Tehnicianul de la Tottenham a criticat faza din care s-a marcat primul gol al nemților, declarând că decizia ar fi trebuit luată pe teren și jocul să nu fie întrerupt din camera VAR.

"Asta e problema. Michael Oliver nu ia această decizie. Asta a fost problema mea tot timpul.

A văzut acțiunea, a considerat că nu este necesar să fie penalty. Asta e problema mea. Dacă mai aud o persoană spunând că VAR nu rearbitrează jocul, voi exploda.

Serios, exact asta fac. Nu de aceea am adus tehnologia, pentru acea decizie, acea decizie, pentru mine, este una destul de ușoară.

Dacă nu ar fi dat penalty, nu am fi vorbit despre asta. Nu are legătură cu Michael Oliver. Criticăm tehnologia pe care am criticat-o în mod constant. Îl susțin pe deplin pe arbitru", a declarat Ange Postecoglou în presa britanică, după meci.



