EURO 2024 | Germania - Danemarca, în direct la Pro TV și pe VOYO de la ora 22:00! ”Optime” de foc la Dortmund

Germania și Danemarca se duelează sămbătă seară de la ora 22:00 la Dortmund, pe ”Signal Iduna Park”. La ”centru” a fost delegat arbitrul englez Michael Oliver.

EURO 2024 | Germania - Danemarca, în direct la Pro TV și pe VOYO de la ora 22:00!

Nemții au câștigat Grupa A cu șapte puncte. Au înregistrat două victorii: cu Scoția (5-1) și cu Ungaria (2-0). În ultima rundă din faza grupelor, Germania a remizat cu Elveția, scor 1-1.

De cealaltă parte, Danemarca a obținut accederea în optimi după ce a terminat pe doi Grupa C. Danezii încă nu au victorie la acest EURO! Au consemnat trei remize în grupă: 1-1 vs. Slovenia, 1-1 vs. Anglia și 0-0 vs. Serbia.

Lotul Germaniei pentru EURO 2024

PORTARI: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

FUNDAȘI: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Toni Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

MIJLOCAȘI: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Leroy Sané (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

ATACANȚI: Maximilian Beier (Hoffenheim) Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Munich), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Lotul Danemarcei pentru EURO 2024

PORTARI: Mads Hermansen (Leicester), Frederik Rønnow (Union Berlin), Kasper Schmeichel (Anderlecht)

FUNDAȘI: Joachim Andersen (Crystal Palace), Alexander Bah (Benfica), Andreas Christensen (Barcelona), Mathias Jørgensen (Brentford), Simon Kjær (AC Milan), Rasmus Kristensen (Roma), Victor Kristiansen (Bologna), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Jannik Vestergaard (Leicester)

MIJLOCAȘI: Jacob Bruun Larsen (Burnley), Thomas Delaney (Anderlecht), Anders Dreyer (Anderlecht), Christian Eriksen (Manchester United), Morten Hjulmand (Sporting CP), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford)

ATACANȚI: Mikkel Damsgaard (Brentford), Kasper Dolberg (Anderlecht), Rasmus Højlund (Manchester United), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Wolfsburg)

Turul stadioanelor de la EURO 2024 | Cum a apărut Signal Iduna Park

Sport.ro face turul stadioanelor din Germania, acolo unde va avea loc turneul final, iar de această dată a venit rândul arenei Signal Iduna Park, pe care evoluează Borussia Dortmund, finalista Ligii Campionilor în sezonul 2023-2024. Stadionul a fost construit între anii 1971 - 1974, pentru Cupa Mondială din 1974, la acel moment cu o capacitate de 54.000 de spectatori.

Acum, Signal Iduna Park este cunoscut pentru faptul că în partidele pe care le joacă Borussia Dortmund pe plan intern are o capacitate de aproape 81.500 de locuri, iar în meciurile internaționale poate aduce în tribune un total de 66.099 de spectatori. Motivul? În jocurile pe care finalista Ligii Campionilor le dispută în Bundesliga sau în Cupa Germaniei, scaunele din una dintre peluze sunt demontate și astfel numărul fanilor care pot asista la meciuri în acea zonă este mai mare.

