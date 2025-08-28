VIDEO EXCLUSIV FCSB, totul sau nimic pentru Europa League! E-MIL prezintă Pastila de Sport

Alexandru Hațieganu
E-MIL prezintă Pastila de Sport de joi, 28 august 2025.

Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionat în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

  • Partida va putea fi vizionată și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Meciul din Scoția s-a încheiat 2-2, în urma golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Darius Olaru pentru FCSB, în timp ce Aberdeen a înscris prin Dante Polvara și Ester Sokler.

FCSB - Aberdeen | Echipe probabile

• FCSB (sistem 1-4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - Miculescu, Tănase, Olaru- Bîrligea

• Aberdeen (sistem 1- 4-2-3-1): Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Devlin - Shinnie, Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi

FCSB - Aberdeen | Ce zice Elias Charalambous

Miercuri, la șase zile după turul Aberdeen - FCSB 2-2, Gigi Becali s-a arătat ferm convins că echipa sa va obține calificarea la București. Mai mult, patronul campioanei a transmis că acum vizează cucerirea trofeului Europa League pentru a obține calificarea directă în UCL.

Întrebat despre ținta mai mult decât îndrăzneață stabilită de Gigi Becali, antrenorul Elias Charalambous a părut surprins la conferința de presă: "Cine a zis asta? Patronul? Ah!". Cipriotul a continuat: "În primul rând, trebuie să trecem de meciul de mâine și să o luăm pas cu pas. Eu mă gândesc acum doar la meciul de mâine. Îmi place și mie să visez, dar hai să o luăm pas cu pas".

