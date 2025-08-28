FCSB, totul sau nimic pentru Europa League! E-MIL prezintă Pastila de Sport
Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionat în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.
- Partida va putea fi vizionată și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Meciul din Scoția s-a încheiat 2-2, în urma golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Darius Olaru pentru FCSB, în timp ce Aberdeen a înscris prin Dante Polvara și Ester Sokler.
FCSB - Aberdeen | Echipe probabile
• FCSB (sistem 1-4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - Miculescu, Tănase, Olaru- Bîrligea
• Aberdeen (sistem 1- 4-2-3-1): Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Devlin - Shinnie, Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi