FCSB, totul sau nimic pentru Europa League! E-MIL prezintă Pastila de Sport

Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionat în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

Partida va putea fi vizionată și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Meciul din Scoția s-a încheiat 2-2, în urma golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Darius Olaru pentru FCSB, în timp ce Aberdeen a înscris prin Dante Polvara și Ester Sokler.

FCSB - Aberdeen | Echipe probabile

• FCSB (sistem 1-4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - Miculescu, Tănase, Olaru- Bîrligea



• Aberdeen (sistem 1- 4-2-3-1): Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Devlin - Shinnie, Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi

