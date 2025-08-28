Într-un dialog cu Sport.ro intermediat de Eurosport, legendarul tenismen, Mats Wilander a explicat de ce au nevoie Jannik Sinner și Carlos Alcaraz pentru a se putea apropia de grandoarea duelurilor dintre Roger Federer și Rafael Nadal.

Întrebat dacă există vreo șansă ca rivalitatea italo-spaniolă văzută la ora actuală în circuitul ATP să rivalizeze sau chiar să sfârșească prin a fi superioară celei supranumite „Fedal,” fostul număr unu mondial rămâne sceptic, dar nu vede imposibil acest scenariu.

Mats Wilander: „E foarte greu să bați rivalitatea dintre Federer și Nadal, pentru că exista un contrast de stiluri de joc.”

Mats Wilander a vorbit despre contrasul mai apăsat notat între stilurile de joc ale lui Federer și Nadal, în raport cu diferențele văzute astăzi între Sinner și Alcaraz, din punct de vedere tehnic.

Dar tenismenul cu șapte titluri de mare șlem individuale în palmares a ținut să precizeze, referitor la tenisul jucat de Alcaraz și Sinner în finala Roland Garros 2025, că a fost superior, din punct de vedere calitativ, oricărui meci din istoria tenisului.

„Cred că e foarte greu să bați rivalitatea dintre Roger Federer și Rafael Nadal, pentru că exista un contrast de stiluri de joc, în primul rând, iar, mai departe, era ușor să fii atras de Federer ori Nadal, date comportamentele lor pe teren.

Pe de-o parte, aveai un jucător foarte tăcut, stoic, un fel distins de a juca tenisul, iar, de partea opusă, aveai un războinic. Contrasul de personalități și de stiluri tehnice era mult mai mare decât contrastul dintre Sinner și Alcaraz,” a declarat Mats Wilander.