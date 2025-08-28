EXCLUSIV Mats Wilander, cuvinte mari pentru Sport.ro: ce a spus despre Sinner și Alcaraz, în raport cu „Big 3”

Mats Wilander, cuvinte mari pentru Sport.ro: ce a spus despre Sinner și Alcaraz, &icirc;n raport cu &bdquo;Big 3&rdquo; Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mats Wilander, declarație neașteptată despre ce pot Sinner și Alcaraz, în raport cu Federer, Nadal și Djokovic.

TAGS:
Mats WilanderJannik SinnerCarlos AlcarazTenis ATPUS Open 2025
Din articol

Într-un dialog cu Sport.ro intermediat de Eurosport, legendarul tenismen, Mats Wilander a explicat de ce au nevoie Jannik Sinner și Carlos Alcaraz pentru a se putea apropia de grandoarea duelurilor dintre Roger Federer și Rafael Nadal.

Întrebat dacă există vreo șansă ca rivalitatea italo-spaniolă văzută la ora actuală în circuitul ATP să rivalizeze sau chiar să sfârșească prin a fi superioară celei supranumite „Fedal,” fostul număr unu mondial rămâne sceptic, dar nu vede imposibil acest scenariu.

Mats Wilander: „E foarte greu să bați rivalitatea dintre Federer și Nadal, pentru că exista un contrast de stiluri de joc.”

Mats Wilander a vorbit despre contrasul mai apăsat notat între stilurile de joc ale lui Federer și Nadal, în raport cu diferențele văzute astăzi între Sinner și Alcaraz, din punct de vedere tehnic.

Dar tenismenul cu șapte titluri de mare șlem individuale în palmares a ținut să precizeze, referitor la tenisul jucat de Alcaraz și Sinner în finala Roland Garros 2025, că a fost superior, din punct de vedere calitativ, oricărui meci din istoria tenisului.

„Cred că e foarte greu să bați rivalitatea dintre Roger Federer și Rafael Nadal, pentru că exista un contrast de stiluri de joc, în primul rând, iar, mai departe, era ușor să fii atras de Federer ori Nadal, date comportamentele lor pe teren.

Pe de-o parte, aveai un jucător foarte tăcut, stoic, un fel distins de a juca tenisul, iar, de partea opusă, aveai un războinic. Contrasul de personalități și de stiluri tehnice era mult mai mare decât contrastul dintre Sinner și Alcaraz,” a declarat Mats Wilander.

Mats Wilander

  • Mats wilander
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Wilander crede că finala Roland Garros 2025 este cel mai bun meci de tenis din istorie

Ultimul act al competiției de la Roland Garros din acest an a fost cel mai lung, ca durată, ajungând la 5 ore și 29 de minute.

Dramatismul a fost garantat, Carlos Alcaraz adjudecându-și victoria în cinci seturi, dar nu înainte ca Jannik Sinner să rateze trei mingi de meci consecutive, la scorul de 5-3, 40-0, în setul patru.

În plus, italianul Sinner a condus cu 2-0 la seturi, în finala încheiată 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2).

„Cu toate acestea, dacă Sinner și Alcaraz continuă să joace finale precum a fost cea de la Roland Garros, da, atunci e posibil ca ei să ajungă la un nivel chiar mai înalt decât Federer și Nadal.

În ceea ce privește calitatea jocului, tenisul nu a fost jucat niciodată la un nivel mai înalt decât cel văzut în finala Roland Garros de anul acesta.

Însă asta pune mare presiune pe umerii lui Sinner și Alcaraz și crește așteptările ca ei să repete acel tip de performanță din nou și din nou. De asta vor avea nevoie ca să îi poată întrece pe Federer și Nadal,” a completat fostul tenismen suedez.

Mats Wilander a câștigat șapte din cele unsprezece finale de turneu de mare șlem jucate în proba individuală.

Primul titlu de campion l-a cucerit chiar pe zgura de la Roland Garros, în 1982, iar pe ultimul, la US Open, în 1988.

Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
Un nepalez care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
ULTIMELE STIRI
West Ham United transferă din Franța, după &icirc;nceputul catastrofal de sezon!
West Ham United transferă din Franța, după începutul catastrofal de sezon!
Pleacă din Premier League! Starul de 60 de milioane de euro s-a &icirc;nțeles și semnează
Pleacă din Premier League! Starul de 60 de milioane de euro s-a înțeles și semnează
Denisa Șandru și Diana Ciucă, totul pentru Rapid, dar și pentru copiii care vor să facă sport. Un sentiment foarte plăcut
Denisa Șandru și Diana Ciucă, totul pentru Rapid, dar și pentru copiii care vor să facă sport. "Un sentiment foarte plăcut"
Nume mari pe lista posibililor &icirc;nlocuitori pentru Ruben Amorim pe banca lui Manchester United
Nume mari pe lista posibililor înlocuitori pentru Ruben Amorim pe banca lui Manchester United
CFR Cluj - Hacken, de la 20:30, &icirc;n format LIVE TEXT pe Sport.ro! Misiune imposibilă pentru ardeleni
CFR Cluj - Hacken, de la 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro! Misiune imposibilă pentru ardeleni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Hagi &bdquo;fierbe&ldquo;: Farul, eliminare după o gafă monumentală

Hagi „fierbe“: Farul, eliminare după o gafă monumentală

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge &icirc;n Turcia și e gata să semneze

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge în Turcia și e gata să semneze

Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor

Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat &rdquo;roșu&rdquo; &icirc;n prima manșă cu Aberdeen

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat ”roșu” în prima manșă cu Aberdeen

Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato

Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato

Gigi Becali pune banii pe masă pentru Louis Munteanu: &Icirc;l iau pe loc! Am visat că l-am transferat

Gigi Becali pune banii pe masă pentru Louis Munteanu: "Îl iau pe loc! Am visat că l-am transferat"

CITESTE SI
Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat &icirc;ncă o majorare, la o companie de stat. Apar &icirc;nsă și ofertele bune

stirileprotv Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat încă o majorare, la o companie de stat. Apar însă și ofertele bune

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un asiatic care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

stirileprotv Un asiatic care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!