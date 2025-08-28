Atacantul marcase de 31 de ori consecutiv din penalty

Harry Kane a deschis scorul dintr-un penalty executat sigur (16) și Michale Olise a majorat diferența (51) în meciul contra lui SV Wehen Wiesbaden (3.Liga), confruntare din turul al treilea al Cupei Germaniei. Însă formația lui Nils Doring a egalat prin golurile căpitanului Fatih Kaya (64, 70), scăpat de două ori din marcaj de Jonathan Tah.



Atacantul englez a executat o nouă lovitură de pedeapsă, în minutul 76, dar portarul Florian Stritzel a apărat șutul inițial și o altă încercare a vedetei lui Bayern, după ce mingea i-a revenit. Kane a răzbunat ratarea în minutele de prelungire, finalizând cu capul o centrare din careul mic al gazdelor (90+4) și aducând victoria lui Bayern.

Kane este cunoscut ca un executant redutabil de penalty-uri, ultima ratare fiind înregistrată pe 10 decembrie 2022, în meciul pierdut de Anglia contra Franței (1-2), la CM 2022, în faza sferturilor de finală. Atacantul a ratat 12 lovituri de pedeapsă în întreaga sa carieră.



Kane are cifrele fabuloase la Bayern Munchen

Per total, Harry Kane (32 de ani) a strâns 99 de meciuri, 91 de goluri și 26 de asisturi în tricoul bavarezilor, care l-au cumpărat de la Tottenham cu 95 de milioane de euro, în august 2023.

În ultimii doi ani, acesta a câștigat titlul în Bundesliga (2024-2025) și Franz Beckenbauer Supercup (2025), iar la nivel individual a primit trofeele Bundesliga Player of the Season (2024-2025), European Golden Shoe (2023-2024), Gerd Muller Trophy (2024), Bundesliga Goal of the Season (2023-2024), fiind golgheter al Champions League (2023-2024) și al Bundesligii (2023-2024, 2024-2025).



Foto - Getty Images

