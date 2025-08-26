E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Chivu, iritat după un debut de cinci stele, în campionat. Antrenorul român a condus Inter spre un succes categoric, în prima etapă din Serie A: 5-0 cu Torino acasă. Sport.ro îți spune ce s-a întâmplat, după această victorie zdrobitoare, de l-a enervat pe antrenorul milanezilor.

*Liverpool și-a găsit noul star. Campioana Angliei a obținut o victorie dramatică pe terenul lui Newcastle într-un meci transmis de VOYO. Sport.ro îl prezintă pe eroul partidei pentru Liverpool, un jucător de doar 16 ani, care a adus victoria „cormoranilor“ cu un gol în minutul 90+10!

*Iordănescu a și uitat deja de Ianis Hagi. Legia Varșovia s-a reorientat rapid, după transferul ratat al internaționalului român. Edward Iordănescu tocmai și-a întărit echipa, luând fostul star al Rapidului. Sport.ro prezintă detaliile acestei mutări.

