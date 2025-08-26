Viitorul sună bine pentru Cristi Chivu, la Inter! Asta dacă ne luăm după meciul său de debut pe banca milanezilor, în campionat. Pentru că, luni, în partida care a încheiat runda inaugurală, Inter a zdrobit Torino, acasă: 5-0!

Bastoni (18), Thuram (36 și 62), Lautaro Martinez (52) și Bony (72) au marcat golurile unei victorii istorice. Pentru că, potrivit presei italiene, a fost doar pentru a treia oară, când Inter a câștigat în prima etapă din Serie A, marcând cel puțin cinci goluri.

Chivu, enervat de întrebarea despre Ademola Lookman

La interviul de după partida cu Torino, Chivu, doar al doilea antrenor pe banca Interului după Mircea Lucescu în sezonul 1998-1999, s-a enervat când reporterul l-a chestionat despre Ademola Lookman. Golgheterul celor de la Atalanta a fost principala țintă a lui Chivu pentru perioada de mercato. Conducerea clubului a „reușit“ însă să rateze aducerea vârfului nigerian.

„Îl vedeți pe Lookman pe aici? Nu face parte din lotul nostru. Așa că nu vorbesc despre jucătorii pe care nu-i avem“, a fost răspunsul tăios al antrenorului român.

Dincolo de acest moment mai puțin plăcut, Chivu a fost încântat de prestația echipei, în condițiile în care Inter a obținut cea mai clară victorie din prima etapă.

„Din prima zi de antrenamente, băieții au acceptat ce aveau de făcut. Și-au pus capetele jos și au muncit pe rupte. De asta sunt acum într-o formă atât de bună. Nu e vorba doar despre picioare, despre pregătirea fizică. E vorba și despre mentalitate. Mentalitatea îți oferă acel plus la care lucrăm acum. Apoi, din punct de vedere tactic, ai nevoie de atitudinea potrivită din partea echipei, când presezi adversarul. Acum, lucrăm la timing, la cum putem <<citi>> cât mai bine situațiile care apar. Desigur, nu e ușor, dar nu-mi e frică de nimic“, a spus Chivu.

Remarcații lui Chivu

În continuarea discursului său, de după 5-0 cu Torino, tehnicianul Interului a subliniat că munca de la antrenamente a fost răsplătită.

„La primul gol, m-am bucurat atât de mult, pentru că a fost o fază fixă lucrată la antrenamente. Stafful a muncit din greu, la acest capitol. Apoi, m-am bucurat pentru Bastoni, care a înscris, pentru toți jucătorii mei. Meritam să câștigăm de o asemenea manieră. Toți au strălucit în această partidă. În mod special, am fost bucuros pentru Susic (n.r. – jucător transferat în acest sezon), pentru Bony, care a marcat în meciul lui de debut pe San Siro, dar și pentru Diouf și Luis Henrique, care au prins câteva minute. Încă avem mult de lucru, dar sunt mulțumit, momentan“, a concluzionat Chivu.

Pentru Inter, urmează meciul din campionat, tot acasă, pe 31 august cu Udinese, de la ora 21.45.

