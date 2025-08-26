VIDEO EXCLUSIV Cine e Rio Ngumoha, eroul neașteptat al lui Liverpool care e elogiat de John Terry și Thierry Henry

Cine e Rio Ngumoha, eroul neașteptat al lui Liverpool care e elogiat de John Terry și Thierry Henry
Rio Ngumoha (16 ani) a fost eroul lui Liverpool în victoria de pe St. James' Park contra lui Newcastle, scor 3-2, în runda a doua din Premier League.

Rio Ngumoha Liverpool Newcastle
Rio Ngumoha, eroul neașteptat al lui Liverpool, a fost pariul lui John Terry

Cu patru zile înainte de a împlini 17 ani, Rio Ngumoha a fost trimis pe teren de Arne Slot în minutul 90+6 al meciului cu Newcastle, la scorul de 2-2. Liverpool a jucat în superioritate numerică timp de o repriză, însă a încasat două goluri și tot gazdele păreau aproape să dea lovitura în prelungiri.

Tânărul fotbalist englez cu origini nigeriene a fost eroul neașteptat al lui Liverpool. În minutul 90+10, Salah a trimis o pasă în careu, Szoboszlai a lăsat mingea să treacă, iar Ngumoha a apărut excelent la finalizare și a înscris pentru 3-2 cu un șut plasat.

Ngumoha i-a adus victoria lui Liverpool la debutul său în Premier League, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria clubului și al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria competiției.

"E un debut de vis pentru el. Mă bucur foarte mult pentru Rio. I-am transmis deja că trebuie să muncească din greu în continuare și să rămână umil", a spus Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool, după seara de vis a puștiului Ngumoha.

Arne Slot, cel care a avut inspirația de a miza pe Ngumoha în prelungirile de pe St. James' Park, a spus: "Un gol extraordinar pentru un fotbalist de 16 ani. Rio finalizează foarte bine pentru vârsta lui".

Extremă stânga sau mijlocaș ofensiv, Ngumoha nu este un produs al academiei lui Liverpool. Internaționalul englez de tineret s-a format la Chelsea, iar mutarea sa pe Anfield s-a produs anul trecut. "Băiatul acesta este și va fi un jucător de top", spunea una dintre legendele lui Chelsea, John Terry, în urmă cu un an, potrivit BBC.

Thierry Henry: "Ngumoha a părut că joacă de multă vreme la Liverpool"

Rio Ngumoha a cules laude după meci și din partea lui Thierry Henry, legenda lui Arsenal, acum analist la Sky Sports.

"Știți ce mi-a plăcut la Ngumoha? A încercat imediat după ce a intrat pe teren să fie în dueluri unu contra unu, uneori chiar unu contra trei. A avut curaj, a luat mingea, a a avut dorință și a fost răsplătit în final.

E un pic cam devreme pentru el să joace mai mult, dar sunt foarte fericit pentru el. Având în vedere calmul arătat la finalizare, a părut că e un fotbalist care joacă de multă vreme la Liverpool", a spus Henry.

Rio Ngumoha s-a aflat la doar al doilea meci oficial pentru prima echipă a lui Liverpool. Fotbalistul născut la Londra a debutat în ianuarie, la meciul din Cupa Angliei cu Accrington Stanley (4-0), când a devenit cel mai tânăr titular din istoria lui Liverpool.

Cei mai tineri marcatori din istoria Premier League

  • 1. James Vaughan (Everton, 16 ani și 270 de zile) - vs. Crystal Palace, aprilie 2005
  • 2. James Milner (Leeds, 16 ani și 356 de zile) - vs. Sunderland, decembrie 2002
  • 3. Wayne Rooney (Everton, 16 ani și 360 de zile) - vs. Arsenal, octombrie 2002
  • 4. Rio Ngumoha (Liverpool, 16 ani și 361 de zile) - vs. Newcastle, august 2025

REZUMAT Newcastle - Liverpool 2-3 (VOYO)

