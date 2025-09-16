E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Avem deja o mare favorită la câștigarea titlului! A trecut aproape o treime din sezonul regulat și clasamentul Superligii ne oferă mari surprize. În acest context, casele de pariuri și-au refăcut cotele în ceea ce privește viitoarea campioană. Sport.ro îți spune cine e echipa cotată cu cele mai mari șanse.

*Stanciu, altă problemă națională. Căpitanul primei reprezentative a ajuns, la Genoa, pe cai mari. Din păcate, după foarte scurt timp, el a ajuns acum într-o situație îngrijorătoare în Italia. Sport.ro explică de ce cazul Stanciu poate afecta și echipa națională.

*FCSB, obiectiv schimbat din mers. Campioana României din ultimele două sezoane are o prăbușire zgomotoasă, fiind deja la 16 puncte de locul 1! În lumina acestei situații, Mihai Stoica a anunțat noul obiectiv al roș-albaștrilor, iar sport.ro analizează ce înseamnă acest lucru.

