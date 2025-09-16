Mircea Lucescu (80 de ani) are dureri de cap tot mai mari! Nu la propriu, ci la figurat. Iar asta din cauza situației din fotbalul nostru. Care îi oferă tot mai puține soluții viabile pentru o echipă națională pe care avem pretenția să o ducă la Mondialul din 2026.

Luna viitoare, România are marele meci cu Austria, pe Arena Națională, pe data de 12 octombrie. E meciul ultimei speranțe, în vederea unei clasări pe locul 1, în grupa H a preliminariilor pentru CM 2026. Cu precizarea că, și dacă vom bate Austria la București, șansele noastre rămân mici. Dar măcar rămân!

Nicolae Stanciu, tot mai puține minute, la Genoa

Până să vedem ce vom face cu Austria pe Arena Națională, putem constata că jucătorii aflați în circuitul naționalei au probleme mari, la echipele lor de club! Pentru că ori joacă puțin, ori deloc. Ultimul care a lungit această listă e chiar căpitanul Nicolae Stanciu.

După sosirea sa la Genoa de la Damac, mijlocașul de 32 de ani a început în forță, sub comanda lui Patrick Vieira. Pe măsura trecerii etapelor însă, minutele sale „au intrat la apă“. Iată dovada:

*Prima etapă din Serie A: 87 de minute cu Lecce (0-0)

*A doua etapă: 65 de minute cu Juventus (0-1)

*A treia etapă: zero minute cu Como (1-1), pentru că a rămas pe bancă.

Deocamdată, singura realizare a lui Stanciu, la Genoa, a venit într-o partidă din Cupa Italiei, cu Vicenza (3-0), când a marcat un gol, în cele 80 de minute pe teren. Se întâmpla însă acum fix o lună, pe 15 august. Iar de atunci Stanciu a cam ieșit din grațiile antrenorul Patrick Vieira! Ceea ce e o mare problemă, dacă mijlocașul nu-și va recâștiga locul în echipa, în perioada rămasă până la partida România – Austria.

