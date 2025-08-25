E-MIL prezintă Pastila de Sport

*FCSB, explicațiile unei prăbușiri zgomotoase. Campioana României e de nerecunoscut! Dintr-o echipă care nu pierdea în campionat, formația bucureșteană a ajuns acum ciuca bătăilor. Sport.ro evidențiază motivele pentru care s-a ajuns aici.

*Daniel Pancu, gata să revină în circuit. Fostul selecționer al naționalei de tineret a fost asaltat de oferte, în această vară. În dialog cu Sport.ro, Pancu a explicat care sunt condițiile pe care le pune, pentru a prelua o echipă, în viitorul apropiat.

*Sorana Cîrstea, la înălțime. După ce a câștigat trofeul, la Cleveland, campioana noastră și-a îmbunătățit radical clasamentul. Sport.ro arată pe ce loc a ajuns Sorana, începând de astăzi, după un rezultat cu adevărat spectaculos.

