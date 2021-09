„Trebuie să ne punem un semn de întrebare!” Reacția lui Budescu după calificarea cu emoții din Cupă 

Meciul a fost un adevărat spectacol. Roș-albaștrii au condus încă din minutul 19, când Ianis Stoica a deschis scorul, iar Oaidă a dublat avantajul în minutul 30. Puțin după startul reprizei secunde Ianis Stoica a înscris din nou, însă gazdele au reușit surpriza.

Astfel, Vlad a înscris în minutul 58 cu o lovitură de cap, iar Hergheligiu a redus din diferență în minutul 70. 13 minute mai târziu, Simon a reușit să egaleze cu o execuție superbă, din afara careului, trimițând meciul în prelungiri.

Musi și Vali Gheorghe au reușit însă să mai înscrie în minutele 95, respectiv 98, aducând victoria și calificarea echipei în optimile de finală.

„Trebuie să ne punem un semn de întrebare!”

La finalul meciului, Constantin Budescu, cel care a fost titular și integralist în meciul din Cupă, a vorbit despre victoria obținută, punctând greșelile în urma cărora FCSB a încasat cele trei goluri.

„M-am pregătit puțin, din păcate pentru noi, nu voiam să jucăm în prelungiri, dar e bine că ne-am calificat mai departe. Am avut 3-0, după am primit un gol și ne-am relaxat. Importantă este calificarea.

Am luat un gol, după care ne-am precipitat și au reușit să egaleze. La 3-3 am reușit să jucăm din nou. E păcat, făcusem 50 de minute foarte bune, eram pe un drum bun, după care am primit un gol și totul s-a schimbat.

Merităm felicitări pentru primele 50 de minute, dar trebuie să ne punem un semn de întrebare pentru cele trei goluri primite, au fost ușor încasate, nu trebuia să primim gol așa, până la urmă este o calificare meritată, zic eu”, a declarat Budescu la finalul meciului.