Trenul prins la timp de Cristi Dumitru, eroul piteștenilor cu Dinamo

Unele decizii se iau de la greu spre foarte greu de sportivi. Cristi Dumitru, marcatorul golului victoriei (2-1) celor de la FC Argeș cu Dinamo, a știut să prindă trenul care-l ajută să-și ridice nivelul de încredere în carieră.

Împrumutat de FCSB la FC Argeș, inventivul mijlocaș în vârstă de 19 ani a luat o hotărâre înțeleaptă.

Cristi Dumitru, pe ruta FCSB - Pitești

Cristi Dumitru a fost împrumutat sezonul trecut de la FCSB la FC Argeș și a avut evoluții apreciate. La finalul campionatului, extrema stângă a revenit la gruparea roș-albastră, dar și-a dat seama că vicecampionii au un lot solid și i-ar fi fost greu să prindă echipa pentru a evolua constant.

Totuși, jucătorul cotat la 400.000 de euro s-a înarmat cu răbdare și curaj și ar fi fost dispus să-și aștepte locul.

Cum la FC Argeș a avut o relație excelentă cu președintele Jean Vlădoiu și cu cei doi antrenori, Mihai Ianovschi și Andrei Prepeliță, Dumitru i-a încântat pe cei de la Pitești, care au sesizat că face un cuplu excelent în avanposturi cu un vârf de forță, cum a fost în sezonul trecut cazul tandemului cu Malele.

Dumitru și cei de la Pitești nu au discutat în vară pe această temă - a revenirii la FC Argeș - însă ideea le-a încolțit în minte celor din conducerea violeților.

Dar și fotbalistului care făcea pregătirea cu FCSB îi trecuse prin cap că ar fi o șansă să mai joace la Pitești. Gând la gând!

Vlădoiu a luat legătura imediat cu oficialii FCSB-ului, iar mutarea s-a concretizat. Dumitru nu s-a uitat înapoi, dar știe că la FC Argeș, formație cu un parcurs excelent în acest sezon, va putea să-și cizeleze tehnica și să aibă șansa de a juca meci de meci.

Ambele tabere au de câștigat. Și FC Argeș, dar și FCSB pentru că la vară, când îi va expira împrumutul lui Dumitru, va beneficia de un jucător călit prin labirintul Ligii 1.

”Aveam nevoie de acest gol şi ne doream să ne calificăm în sferturi. Am văzut ca Lato vrea să şuteze, am simţit faza şi am fost în faţa porţii şi am marcat. Gazonul a fost ok, poate puţin tare, dar ne-am adaptat. E urât fără suporteri, pare un meci amical.



Sincer, am pornit puţin mai greu, dar avem opt meciuri fără înfângere şi dacă o ţinem tot aşa, cu siguranţă o să intrăm în playoff”, a afirmat aseară, la finalul partidei, Cristi Dumitru, unul dintre jucătorii tineri din Liga 1 care punctează meci de meci și datorită repertoriului tehnic.