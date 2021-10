„Să iei așa goluri este inadmisibil! Nici măcar nu aleargă!” Rednic, acuze grave după eșecul din Cupă

Dinamo a fost eliminată de FC Argeș, 1-2, în optimile Cupei României. Cu toat că au condus, „câinii” nu au putut să țină de rezultat, iar reușitele lui Ișfan și Cristi Dumitru, din minutul 90+3, au făcut ca elevii pregătiți de Andrei Prepeliță să se califice în sferturile competiției.

La finalul partidei, Mircea Rednic și-a acuzat jucătorii pentru modul în care au gestionat cele două goluri marcate de argeșeni. De asemenea, antrenorul susține că este nevoit să aducă jucători noi la clubul din Ștefan cel Mare.

Rednic: „Zici că e prima oară când au jucat”

„Jucăm bine 70 de minute, după care facem greșeli copilărești, de manual. S-a pierdut mingea în careul lor, dar să te surprindă pe o minge, în loc să te retragi. Golurile astea pot fi evitate, iar în minutul 94, Lato preia acolo și nu îl jenezi. Nu se poate așa ceva. Să iei goluri așa este inadmisibil. Zici că e prima oară când au jucat.

Nu știu ce s-a întâmplat cu Filip, a zis că e ok, s-a accidentat și a trebuit să îl schimb. Cred că are ruptură musculară și o lună e out. E de muncă, a fost și problema cu jucătorii care au venit. Nu reușesc să joace două meciuri la rând. Pentru noi, important e campionatul. Am jucat cu doi atacanți pe care i-am lăsat acum 4 ani și tot aici i-am găsit. Nici măcar nu aleargă, sunt tineri. Nu e de mirare că aduc alți jucători.

Asta e reacție, ce a făcut Țîră. Asta vreau. Antrenorul nu s-a bazat pe mine și am marcat. O să vină un fundaș dreapta, nu am soluții în partea dreaptă. Avem acordul celor de care v-am spus, vom semna. O să beneficiem și de pauza care vine la echipa națională”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.