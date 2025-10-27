Portarul camerunez Devis Epassy nu va face parte din lotul echipei pentru meciul din Cupa României, după ce și-a pierdut fratele.

Anunțul a fost făcut de antrenorul Zeljko Kopic la conferința de presă înaintea duelului cu CS Dinamo, programat marți, 28 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul Arcul de Triumf.

Tragedie la Dinamo: ”Fratele lui a murit, nu va juca în Cupă”

„Mâine nu ne putem baza pe Devis, are o mare pierdere în familie, fratele lui a murit. Toată echipa este alături de el. Ne pregătim serios pentru meciul cu CS Dinamo, dar în astfel de momente fotbalul trece în plan secund”, a spus tehnicianul croat la conferința de presă premergătoare meciului.

Sosit în această vară în Ștefan cel Mare, goalkeeper-ul a apărat în 10 meciuri oficiale și a primit doar 4 goluri. Titular incontestabil, perioada absenței sale este nedeterminată în momentul redactării acestui articol.

