Patronul Botosaniului e fericit ca a picat cu Craiova in Cupa.

Asa, Botosaniul va avea o finala mai usoara, cu Hermannstadt sau Medias.

Botosani are meci cu Dinamo in campionat, dar moldovenii o viseaza doar pe Craiova, adversara din Cupa.



"Sunt convins ca o sa-i batem pe Dinamo Bine ca am picat cu cei de la Craiova, pentru ca vom avea finala mai usoara" spune Valeriu Iftime.