TRAGERE LA SORTI semifinale Cupa Romaniei // AFC Hermannstadt - Gaz Metan si CSU Craiova - FC Botosani

Putini ar fi anticipat 3 din cele 4 echipe ajunse in semifinalele Cupei Romaniei.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Miercuri, 12:00, LIVE LA PRO X: Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei!

UPDATE: AFC Hermannstadt - Gaz Metan Medias si CSU Craiova - FC Botosani sunt cele 2 semifinale. Partida tur se va juca pe terenul primei echipe

CSU Craiova viseaza la prima Cupa a Romaniei dupa 27 de ani, reusind in sferturi sa o elimine pe Dinamo. Si, pe hartie, Craiova este marea favorita la castigarea Cupei in acest sezon - AFC Hermannstadt, Gaz Metan Medias si FC Botosani au reusit calificari surprinzatoare in semifinale.

Orasul Craiova are in palmares 6 Cupe ale Romaniei, CSU fiind in semifinale si in sezonul trecut, fiind insa eliminata de echipa care apoi a castigat trofeul, FC Voluntari.

Semifinalele vor fi la Pro X pe 18 aprilie, meciul tur, si pe 9 mai, returul.