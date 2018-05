Secretul succesului: "Avem un ingredient de exceptie!" Cum a reusit Hermannstadt sa elimine 4 ECHIPE de Liga 1 si sa joace finala

Craiova - Hermannstadt este finala Cupei Romaniei din acest sezon.

Hermannstadt a castigat si returul semifinalelor cu Gaz Metan Medias, scor 3-2, dupa ce castigase si in tur, scor 1-0. Hermannstadt s-a calificat pentru prima data in istorie in finala Cupei si este prima echipa din liga a doua care ajunge in ultimul act dupa o pauza de 36 de ani.

Alexandru Pelici, antrenorul sibienilor, a explicat dupa meci cum a fost posibila o asemenea performanta.

"Avem o organizare a clubului de exceptie. Am muncit mult, am fost modesti si asa am reusit. Cam astea ar fi ingredientele. E bine ca am remontat meciul dupa ce am primit acel gol. E bine ca ne-am calificat, acum ne gandim la meciul cu Chindia, care ne poate aduce promovarea. E un an frumos la Sibiu, un an prin care am intrat in istorie. Suntem mandri, ii felicit pe baieti. As minti sa spun ca ne asteptam sa dam 3 goluri. Stiam că vom avea ocazii, pentru ca Mediasul avea nevoie sa vina peste noi.



Fotbalul ne-a aratat ca se poate orice. Am eliminat Voluntari, Juventus, Steaua si Gaz Metan. Nimeni nu ne dadea vreo sansa. Iata ca nu s-a intamplat asa cum credeau ei si am reusit sa ajungem pana in ultimul act", a declarat Alexandru Pelici la DigiSport.