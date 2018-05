Gaz Metan - Hermannstadt, ora 20:00! Azi se dedice finala Cupei Romaniei! Craiova, prima finalista

Gaz Metan - Hermannstadt, ora 20:00, meciul retur al celei de-a doua semifinale din Cupa Romaniei.

Partida se reia de la scorul de 1-0 pentru formatia din Sibiu. Cele doua echipe ar putea face schimb de locuri din sezonul urmator.



Gaz Metan se lupta pentru salvarea de la retrogradare in Liga 1, in timp ce Hermannstadt mai are nevoie de doar un punct pentru a promova in prima liga.



Prima finalista a Cupei este Craiova. Oltenii s-au calificat dupa ce au eliminat pe FC Botosani, scor 5-1 in tur, si 1-2 in retur.