GALERIE FOTO Nu o să îi placă lui Gigi Becali! Eliminat la debutul la FCSB după o intrare criminală în meciul cu UTA Arad

Nu o să îi placă lui Gigi Becali! Eliminat la debutul la FCSB după o intrare criminală în meciul cu UTA Arad Cupa Romaniei
UTA Arad – FCSB se joacă în Cupa României.

Robert NecșulescuFCSBUTA AradeliminareCupa Romaniei
Campioana României evoluează din minutul 34 în zece jucători, după eliminarea lui Robert Necșulescu.

Robert Necșulescu, eliminat la debutul său la FCSB

În minutul 34, Robert Necșulescu a ridicat piciorul pentru a lovi o minge înălțată, moment în care l-a lovit cu talpa în piept pe Benga, care venise să joace balonul cu capul.

Fotbalistul aflat la debutul său la prima echipă a roș-albaștrilor nu l-a văzut pe Benga și l-a atins pe jucătorul de la UTA Arad, însă, chiar dacă a arătat rău, lovitura nu a fost una atât de puternică. După ce a primit îngrijiri, Benga s-a îmbrățișat cu puștiul de la FCSB și chiar a mers în fața arbitrului pentru a-i oferi informații suplimentare, probabil cu scopul ca rivalul său să nu fie eliminat.

Roman i-a arătat în primă instanță cartonașul galben jucătorului de la FCSB, însă, ulterior, centralul a fost chemat la monitorul VAR și a luat o decizie drastică. A anulat cartonașul galben și a scos cartonașul roșu.

