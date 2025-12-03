În minutul 34, Robert Necșulescu a ridicat piciorul pentru a lovi o minge înălțată, moment în care l-a lovit cu talpa în piept pe Benga, care venise să joace balonul cu capul.

Fotbalistul aflat la debutul său la prima echipă a roș-albaștrilor nu l-a văzut pe Benga și l-a atins pe jucătorul de la UTA Arad, însă, chiar dacă a arătat rău, lovitura nu a fost una atât de puternică. După ce a primit îngrijiri, Benga s-a îmbrățișat cu puștiul de la FCSB și chiar a mers în fața arbitrului pentru a-i oferi informații suplimentare, probabil cu scopul ca rivalul său să nu fie eliminat.

Roman i-a arătat în primă instanță cartonașul galben jucătorului de la FCSB, însă, ulterior, centralul a fost chemat la monitorul VAR și a luat o decizie drastică. A anulat cartonașul galben și a scos cartonașul roșu.

