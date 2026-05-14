Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României în fața lui ”U” Cluj, după 6-5 la loviturile de departajare.
Portarul Laurențiu Popescu i-a apărat lovitura de la 11 metri lui Iulian Cristea și a trimis cupa în Bănie.
Ce le-a urat Emil Bloc celor de la Universitatea Craiova
Edilul Clujului a dezvăluit cum a trăit loviturile de departajare de la Sibiu și i-a încurajat pe jucătorii lui ”U” Cluj.
Emi Boc i-a înțepat fin pe olteni în finalul discursului său și le-a urat succes în Europa League, dând de înțeles astfel că „șepcile roșii” vor triumfa în campionat.
„(n.r. Cum a trăit loviturile de departajare) Să văd inima cum e la un EKG. La intensitate maximă, așa cum cred că au trăit toți suporterii Universității Cluj. Ne-am bucurat la fiecare penalty marcat, ne-am întristat la fiecare primit. Capul sus, asta face parte din sport. A fost un duel studențesc, și în teren, și în tribune.
Felicit ambele galerii, mulți clujeni veniți aici. Îi felicit și pe cei de la Craiova, au avut și ei o coregrafie excepțională. A fost un plus pentru fotbalul românesc ce s-a întâmplat în seara asta la Sibiu. Felicitări din nou Universității Craiova. Succes în Europa League și nouă, de ce nu, în Champions League”, a spus Emil Boc, după finala Cupei României.
”U” Cluj (45) se află la doar un punct de liderul din Superliga, Universitatea Craiova (46).
Partida Universitatea Craiova - ”U” Cluj, din runda a 9-a a play-off-ul din Superliga, va avea loc duminică, 17 mai, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Caseta meciului
- „U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu - Bic, Drammeh (D. Codrea 84') - Macalou (Capradossi 60'; Stanojev 81'), Nistor (O. Mendy 83'), El Sawy (A. Trică 60') - Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, T. Băluţă (Samuel Teles 68'), Cicâldău (Mekvabishvili 57'), Bancu (Fl. Ştefan 112') - Băsceanu (David Matei 68'), Baiaram (Al. Creţu 83') - Etim (Al Hamlawi 57'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Mikanovic 43', Chipciu 102', Bic 105' / Cicâldău 18', Samuel Teles 105'
- Arbitri: Marian Barbu - Marius Marica, Marius Badea
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Cristina Trandafir
- Au transformat loviturile de departajare: Bic, Lukic, Chipciu, Mendy, Trică / Al Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuck, Mekvabishvili
- A ratat: Iulian Cristea