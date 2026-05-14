Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României în fața lui ”U” Cluj, după 6-5 la loviturile de departajare.

Portarul Laurențiu Popescu i-a apărat lovitura de la 11 metri lui Iulian Cristea și a trimis cupa în Bănie.

Ce le-a urat Emil Bloc celor de la Universitatea Craiova

Edilul Clujului a dezvăluit cum a trăit loviturile de departajare de la Sibiu și i-a încurajat pe jucătorii lui ”U” Cluj.

Emi Boc i-a înțepat fin pe olteni în finalul discursului său și le-a urat succes în Europa League, dând de înțeles astfel că „șepcile roșii” vor triumfa în campionat.

„(n.r. Cum a trăit loviturile de departajare) Să văd inima cum e la un EKG. La intensitate maximă, așa cum cred că au trăit toți suporterii Universității Cluj. Ne-am bucurat la fiecare penalty marcat, ne-am întristat la fiecare primit. Capul sus, asta face parte din sport. A fost un duel studențesc, și în teren, și în tribune.

Felicit ambele galerii, mulți clujeni veniți aici. Îi felicit și pe cei de la Craiova, au avut și ei o coregrafie excepțională. A fost un plus pentru fotbalul românesc ce s-a întâmplat în seara asta la Sibiu. Felicitări din nou Universității Craiova. Succes în Europa League și nouă, de ce nu, în Champions League”, a spus Emil Boc, după finala Cupei României.

”U” Cluj (45) se află la doar un punct de liderul din Superliga, Universitatea Craiova (46).

Partida Universitatea Craiova - ”U” Cluj, din runda a 9-a a play-off-ul din Superliga, va avea loc duminică, 17 mai, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

