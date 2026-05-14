În cadrul emisiunii „Play on Sport”, difuzată pe VOYO, Florin Gardoș și Costel Pantilimon au fost invitați la discuție alături de Costin Ștucan.

În timpul transmisiunii, aceștia au urmărit și ceremonia de premiere de la Roma, moment în care s-a ajuns la o discuție neașteptată despre trofeele câștigate de-a lungul carierei.

Florin Gardoș își amintește: „Cel mai urât trofeu câștigat în viața mea. Doamne!”

În contextul în care moderatorul a comentat designul trofeului din Coppa Italia, Florin Gardoș a făcut o comparație cu experiența sa din fotbalul românesc și a recunoscut că nu toate trofeele au fost „spectaculoase” din punct de vedere estetic.

„Cupa din 2010/11… Doamne, urâtă era! Cred că a fost cel mai urât trofeu pe care l-am câștigat vreodată”, a spus Florin Gardoș în cadrul emisiunii.

Trofeul din 2010/11 a fost câștigat de FCSB în fața lui Dinamo București cu scorul de 2-1, iar Florin Gardoș a fost titular în finală.

Gardoș are în palmares două trofee de campion cu FCSB, două Cupe ale României (2010/11 cu FCSB, 2017/18 cu CSU Craiova) și o Supercupă cu FCSB în 2013/14.