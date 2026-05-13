După ce Laurențiu Popescu a apărat penalty-ul executat de Iulian Cristea, jucătorii și staff-ul oltenilor au izbucnit de bucurie și au mers direct spre galerie pentru a sărbători trofeul alături de suporteri.

În momentul în care a început festivitatea de premiere, a apărut însă o situație incredibilă. Antrenorul Filipe Coelho nu a mai primit medalie de campion, deoarece organizatorii nu au mai avut suficiente medalii disponibile!

Concret, mai multe persoane din staff-ul administrativ al clubului au urcat pe scenă înaintea membrilor staff-ului tehnic, iar medaliile s-au terminat rapid.

Printre cei care au rămas fără medalie s-au numărat chiar Filipe Coelho, dar și Daniel Tudor, antrenorul cu portarii, alături de alți oameni din staff-ul tehnic.

Potrivit informațiilor noastre, în fața tehnicienilor au intrat pe podium membri ai personalului administrativ, inclusiv bucătari, oameni din zona logistică, magazioneri, șoferi sau bodyguarzi ai echipei.