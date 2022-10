Prepeliță și-a băgat jucătorii în ședință după Minaur - FC Argeș 0-0: "Așa nu avem cum! Am avut o discuție mai dură cu ei"

Deși a folosit mai mulți jucători experimentați, precum Latovlevici, Șerban, Bertrand sau Dobrosavlevici, FC Argeș nu a reușit să treacă de divizionara secundă, care a fost preluată recent de Mihai Iosif.

Andrei Prepeliță și-a băgat jucătorii în ședință după Minaur - FC Argeș 0-0

După meci, Andrei Prepeliță, antrenorul piteștenilor, a recunoscut că a avut un discurs dur în vestiar și a acuzat atitudinea unor jucători ai lui FC Argeș, care nu ar fi tratat corespunzător partida de la Baia Mare.

"I-am avertizat pe băieți de la începutul pregătirii meciului că n-o să venim aici și o să se dea cineva la o parte. Dacă nu ești concentrat 100%, determinat, se întâmplă ce se întâmplă, faci egal. Am controlat meciul așa, dar unii dintre ei, atitudinea lor... am avut o discuție mai dură acum în vestiar. N-avem cum așa pentru că astea sunt meciuri în care trebuie să arăți că ești echipa din Liga 1 și să câștigi meciul.

Următorul meci e în campionat cu Petrolul. Dacă îl vom tratat așa cum trebuie, vom avea șanse", a spus Andrei Prepeliță, după meci.

Clasamentul în grupa D a Cupei României după prima rundă

1. Universitatea Craiova - 3p

2. Ocna Mureș - 3p

3. FC Argeș - 1p

4. Minaur Baia Mare - 1p

5. Chindia Târgoviște - 0p

6. FC Hermannstadt - 0p

* Primele două clasate se vor califica în sferturile de finală ale Cupei României.

* Fiecare echipă va juca trei meciuri în faza grupelor.