Fostul tehnician al Rapidului a fost prezentat pe Stadionul "Viorel Mateianu" din Baia Mare, eveniment la care au mai participat, printre alții, primarul Cătălin Cherecheș, directorul tehnic Vasile Miriuță, dar și fostul antrenor al echipei, Ciprian Danciu, cel pe care îl înlocuiește Mihai Iosif la echipă.

Mihai Iosif, prezentat la Minaur Baia Mare: "Obiectivul este promovarea în Liga 1, în 2024"

După un discurs lung al primarului, de peste 15 minute, a venit rândul lui Mihai Iosif să apară în fața microfonului. Antrenorul a anunțat obiectivul echipei - promovarea în Liga 1, în 2024.

"Am venit în urma discuțiilor avute cu domnul primar. Ne dorim toți să jucăm la mare, adică să atacăm promovarea sezonul viitor. Tot orașul trebuie să-i mulțumească fostului antrenor, care a făcut un lucru extraordinar promovând echipa. Am avut o discuție personală cu el și vreau să știe tot orașul că durererea pe care o are în suflet îl va măcina toată viața. E echipa lui de suflet și îl va urmări.

Ce m-a făcut să vin aici este dorința de a promova sezonul viitor. Noi și toți cei din conducere trebuie să creăm o emulație în Baia Mare, ca atunci când joacă echipa să fie o sărbătoare în oraș. Mi-aș dori ca cei mai în vârstă să le povestiți meciul istoric cu Real Madrid, probabil a fost unul dintre evenimentele cele mai importante din istoria clubului. Mi-aș dori ca toți copiii să vină la meci pentru a vedea un spectacol.

Nu am ce promisiuni să vă fac. Eu și cei de lângă mine vom da 100%. Cei care nu vor corespunde, în primul rând din punct de vedere uman, nu vor merge mai departe la drum cu noi. Pentru mine, lucrul ăsta înseamnă să fii devotat și să-ți aperi aproapele", a spus Mihai Iosif.

După discursul lui Mihai Iosif, primarul din Baia Mare l-a invitat pe fostul antrenor Ciprian Danciu să pună împreună cu el eșarfa clubului pe gâtul noului antrenor.

"Vreau să vă zic că despărțirea asta nu e... și într-un divorț lucrurile se mai pot reașeza, dar, din punctul meu de vedere, Ciprian Danciu este băimăreanul Ciprian Danciu. Nu a venit doar ca antrenor în Baia Mare, ci a făcut performanța ca jucător și antrenor. Sunt convins că, la un moment dat, lucrurile se vor așeza. E bine ca pentru echipă și Ciprian să facă o pauză și să își consolideze cariera de antrenor. Cred că pe parcursul carierei de antrenor va fi cândva din nou la Baia Mare, dar în Liga 1. Până atunci, trebuie să ne faci o promisiune că ajungi să antrenezi o echipă de Liga 1, iar apoi vii la Baia Mare", a spus primarul Cătălin Cherecheș.

Ulterior, Ciprian Danciu a venit și el la microfon pentru a spune câteva cuvinte despre despărțirea de Minaur Baia Mare.

"Știm cu toții că în fotbal nu poți sta la infinit și să închizi ochii doar ca să-ți fie ție bine. Am încercat, am căutat soluții. Probabil nu le-am găsit pe toate, doar ce e palpabil acum, în etapa a zecea. Las un om cu experiență, care a fost adus pentru calitățile sa ca om și antrenor. A făcut lucruri extraordinare cu Rapid și îi urez multă baftă", a spus Ciprian Danciu.

Minaur Baia Mare ocupă locul 16 în Liga 2, cu doar 9 puncte acumulate în primele 10 etape.

În această săptămână, noua echipă a lui Mihai Iosif va juca două meciuri, ambele pe teren propriu: cu FC Argeș, în Cupa României (joi, 15:30) și cu CSC 1599 Șelimbăr (duminică, 11:00).

FOTO & VIDEO: Jurnalmm Maramureș