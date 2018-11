Povestea incredibila a omului care a eliminat FCSB din Cupa: a schimbat 14 antrenori in Ghencea fara sa joace macar un minut oficial!

Cezar Lungu a aparat poarta Calarasiului in victoria cu FCSB din Cupa. El este goalkeeperul formatiei lui Alexa din 2015.

Cezar Lungu este titular in poarta Dunarii Calarasi de trei sezoane. El a fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la promovarea echipei in prima liga, dar si la performanta uriasta realizata de micutul club in Cupa Romaniei: eliminarea FCSB-ului.

Portarul Dunarii Calarasi, acum in varsta de 30 de ani, a fost crescut de formatia ros-albastra, la care a fost legitimat 2002 si 2011. El a trecut pe la grupele de juniori si a ajuns intr-un final la echipa mare, dar nu a jucat nici macar un minut intr-o partida oficiala, fiind, pe rand, rezerva pentru Carlos, Cornel Cernea, Robinson Zapata si Ciprian Tatarusanu.

Cezar Lungu a schimbat 14 antrenori in perioada "Steaua", acestia fiind: Piturca, Olaroiu, Zenga, Dumitru Dumitriu, Protasov, Hagi, Pedrazzini, Lacatus, Dorinel Munteanu, Bergodi, Stoichita, Ilie Dumitrescu, Edi Iordanescu si Ronny Levy.

In 2009, Cezar Lungu era detinatorul unui record cu adevarat unic: era singurul fotbalist cu mai multe meciuri la nationala decat la o echipa de club. El jucase de 4 ori in nationala de tineret U21 a Romaniei si niciodata pentru Steaua.