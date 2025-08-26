Daniel Oprița, tehnicianul "militarilor", a răbufnit la finalul partidei, acuzând propria conducere că nu a luat atitudine după scandalul de la tragerea la sorți a meciurilor.



Antrenorul este convins că echipa sa a fost dezavantajată flagrant la momentul stabilirii adversarului, când Steaua a fost extrasă printre ultimele și a fost obligată să joace cu o formație de primă ligă. Oprița arată cu degetul spre pasivitatea clubului, care nu a depus nicio contestație în urma controverselor apărute în spațiul public.



"N-am avut nicio șansă la tragerea la sorți, am picat direct cu cea mai în formă echipă dintre cele opt. Dacă nu se învârteau bilele așa, poate aveam și noi o șansă mai mare. Normal că aș fi făcut contestație, dar nu s-a sesizat nimeni de la noi", a tunat Oprița la interviul de după meci.



"Sunt frustrat și supărat, era un obiectiv pentru noi"



Dincolo de supărarea legată de tragerea la sorți, Oprița și-a felicitat jucătorii pentru efort, deși a recunoscut că ocaziile mari au fost ratate cu prea mare ușurință. Antrenorul consideră că echipa sa a făcut un joc bun până la primirea golului și că ratarea calificării reprezintă o lovitură grea pentru moral.



"Sunt frustrat și supărat, pentru că era un obiectiv pentru noi. Pierdem o șansă importantă. Anul acesta chiar speram să ajungem în grupele Cupei României și să mergem mai departe. Situațiile mai clare și ocaziile mai bune noi le-am avut, însă băieții parcă s-au speriat de ele", a transmis tehnicianul.



Eliminată din Cupă, Steaua rămâne doar cu mirajul Ligii 2, competiție în care nu are, nici în acest sezon, drept de promovare. "Îmi pare rău că rămânem doar cu campionatul", a încheiat Oprița, vizibil dezamăgit.