"Nu pot păcăli fotbalul la nesfârșit". Daniel Oprița nu și-a menajat jucătorii după eliminarea din Cupa României

În play-off-ul competiției, echipa antrenată de Daniel Oprița a jucat împotriva celor de la Chindia Târgoviște, pe teren propriu. Meciul s-a încheiat cu victoria formației din Liga 1, scor 2-1, locul de disputare al acestuia fiind la Mioveni.

În urma incidentelor din tribune de la meciul cu Dinamo, CSA Steaua a fost sancționată cu o amendă de 83.750 de lei și a primit interdicția de a organiza pe stadionul din Ghencea următorele patru partide considerate acasă.

Daniel Oprița, discurs dur despre evoluția anumitor jucători

Tehnicianul de la CSA Steaua s-a declarat nemulțumit de felul în care au jucat anumiți fotbaliști introduși pe parcursul meciului cu Chindia Târgoviște.

"Experiența mai mare a lor a făcut diferența. Noi am făcut două greșeli în zonele laterale. Nu m-a ajutat nici banca, sunt supărat pe unii dintre jucătorii care au venit să ne ajute. Trebuie să tragă mai mult în momentele grele.

Am rămas, practic, fără atacant, că și pe Chipirliu l-am forțat, am tras de el, avea dureri. Trică și Răducan sunt la lot, iar Chunchukov s-a accidentat. Asta a făcut diferența, n-am avut forță în atac.

Aș vrea mai mult de la unii dintre jucători, să dea mai mult pentru echipă, să nu cedeze așa ușor. Când e greu, trebuie să fii cu grupul. M-a deranjat, am rămas fără atacant.

Le-am spus unor jucători că nu pot păcăli fotbalul la nesfârșit, păcălești jumătate de an, un an. Am luat jucători cu calitate, care au demonstrat, aștept mai mult de la ei, să vină cu plusul", a declarat antrenorul pentru DigiSport.