"E unic în istoria fotbalului". Adi Popa, reacție dură după ce CSA nu a fost lăsată să joace în Ghencea în Cupa României

În play-off-ul competiției, echipa antrenată de Daniel Oprița a jucat împotriva celor de la Chindia Târgoviște, pe teren propriu. Meciul s-a încheiat cu victoria formației din Liga 1, scor 2-1, locul de disputare al acestuia fiind la Mioveni.

În urma incidentelor din tribune de la meciul cu Dinamo, CSA Steaua a fost sancționată cu o amendă de 83.750 de lei și a primit interdicția de a organiza pe stadionul din Ghencea următorele patru partide considerate acasă.

"Lipsa noastră de experiență s-a văzut. A fost echipa mai pragmatică, au știut să gestioneze mai bine repriza a doua. Știu cât de mult însemna pentru suporteri, pentru noi să ne batem cu formații din Liga 1.

Am avut mulți absenți. Plus că am fost privați pe nedrept să jucăm pe teren propriu, ceea ce nu mi se pare corect. E unic în istoria fotbalului. Sunt curios de la UEFA dacă Bosnia va primi o asemenea suspendare. Conducerea clubului ne-a explicat că nu există niciun temei legal pentru decizia luată", a declarat Adi Popa la finalul partidei, la DigiSport.

Daniel Oprița: "Am fost înțeles greșit! Nu sunt huligan"

Daniel Oprița a intervenit la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, pentru a se apăra. Antrenorul Stelei spune că nu s-a referit la bătaie în adevăratul sens al cuvântului, ci la o luptă pe teren cu echipe de tradiții, dar și la un duel al galeriile adverse în ceea ce privește scenografiile.

"Văd că s-a făcut mare tam-tam. Când mi s-a adresat întrebarea, eu nici nu știam ce s-a întâmplat la pauza jocului. N-am știut de bătaia respectivă, am fost la vestiar, eram agitat cu meciul, n-am avut timp. M-am dus la interviuri după meci. Dacă cineva gândește că eu aș fi putut să spun că sunt de acord cu violența, bătăile, înseamnă că nu mai suntem oameni dacă eu aș fi putut să gândsc în felul ăsta.

Eu am spus că m-au rugat să promovăm mai repede ca să ne batem cu echipe mai bune, dar nu la bătaie fizică, la violență. Cum ar fi: 'Cu cine ne batem anul ăsta? Cu Petrolul, cu U Cluj'. Lucrurile astea le-am spus. Eu la asta am vrut să mă refer. Nici n-am știut de bătaia din tribune. Sincer vă spun. Nu sunt unul care să mă feresc de cuvinte sau doar să vin să vorbesc la interviuri și să mă aflu în treabă. N-am știut ce s-a întâmplat și nu sunt de acord cu lucrurile astea, cu violența, cu bătăile.

Eu am spus că ei așteaptă să promovăm ca să avem cu cine să batem, dar pe teren. Poate că n-a sunat așa și s-a înțeles altceva, dar nu sunt un huligan ca să îmi doresc asta. Ar fi răutate să spună cineva asta.

Da, corect, a fost neinspirată declarația, recunosc. Nu cred că a văzut cineva că m-aș fi dus să mă bat cu cineva. Nu sunt de acord cu aceste lucruri. Eu nu știam că a existat conflictul care a fost. După interviuri am văzut și eu ce s-a întâmplat. Dacă mă întrebați acum și spunea altcineva în locul meu, probabil la fel aș fi înțeles și eu, dar nu la asta m-am referit.

Atunci când am venit, au spus să promovăm: 'Mai repede, că ne e dor și nouă de meciuri cu Petrolul, cu U Cluj, că la Liga 4 nu avem'. Adică la coregrafii, la lucruri din astea, nu la bătaie. Să avem cu cine să batem în sensul de a avea echipe puternice, de a simți derby-uri puternice", a spus Daniel Oprița, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.