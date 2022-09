Toni Petrea a debutat cu victorie la Chindia Târgoviște. Ce a declarat după succesul important cu CSA Steaua

Chindia Târgoviște a învins, în deplare, pe CSA Steaua, scor 2-1, revenind în a doua repriză într-un mod pragmatic, după ce la pauză a fost condusă cu 1-0.

Declarațiile lui Toni Petrea după victoria din Cupa României

"O partidă de Cupă, am întâlnit un adversar care a jucat fotbal, le-am spus băieţilor că vom întâlni o echipă care va juca pentru că nu are nimic de pierdut.

E o victorie de moral, care arată că echipa are potenţial. Cred că jucătorilor le-a lipsit încrederea în ultima perioadă.

Am jucat bine şi în prima repriza, am jucat, am pasat, am avut şi câteva situaţii, dar am pierdut mingea în unele momente şi le-am permis adversarilor să vină peste noi şi aşa am primit golul.Le-am spus jucătorilor să creadă până la final, să joace până la final", a declarat tehnicianul.