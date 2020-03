"Nu mai stiam pe cine sa injur, pe cine sa bat, imi venea sa ma bat singur!" Reactia geniala a lui Rednic dupa ce a scos Craiova din Cupa

Poli Iasi a eliminat-o pe Universitatea Craiova pe teren propriu, scor 2-1, dupa dubla marcata de Breveeld in minutele 13 si 90+2, respectiv Horsia in minutul 42. Pentru olteni a marcat Nistor in minutele 55 si 90. La finalul partidei, Mircea Rednic a avut o reactie fabuloasa cand a fost intrebat cum a trait meciul

"A venit si o victorie la Iasi, in Cupa, sunt fericit, ma bucur pentru baieti, pentru ca stiu ca sufereau asa pentru ca jucam bine la antrenamente, dar nu ne iesea pe teren. Depunem munca multa, sacrifcii. Totul a venit intr-un meci in care ne-am calificat in semifinala cupei. Am avut 2-0 , puteam sa facem si 3-0, nu ne-am relaxat, Craiova e o echipa puternica cu jucatori buni. Ne-am aparat bine, vreau sa felicit si publicul, care a fost alaturi de echipa. Ne-am dorit aceasta calficare. Nu stiam pe cine sa injur, pe cine sa bat, sa ma bat singur, normal ca a fost tensiune.



Situatia noastra e delicata in campionat. Am un lot bun, avem concurenta, sper ca sa se refaca pana la meciul cu Dinamo, acum e campionatul paana la semifinalele cupei, trebuie sa pregatim foarte serios meciul de sambata. Ar fi pacat sa nu luam cele 3 puncte. Sunt sigur ca vor veni mult mai mult spectatori sambata, avem nevoie de ajutorul lor. Nu e nicio revansa, multumesc si conducerii ca e alaturi de echipa. Ca sa formezi o echipa ai nevoie de rabdare", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei, la Digi.