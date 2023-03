Ce a mai avut de spus Nicolo Napoli după 0-4 cu Sepsi

Sepsi s-a calificat în play-off-ul Superligii, după ce a învins-o clar pe FC U Craiova, cu scorul de 4-0 (3-0), joi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 23-a. Duminică, Sepsi OSK va juca în deplasare cu FC Farul Constanţa, în prima etapă din play-off, iar FC U Craiova a evolua luni pe teren propriu cu CS Mioveni, în prima rundă din play-out.

Sepsi a marcat prin Nicolae Păun (min. 7), Gurău (min. 16 autogol), Aganovic (min. 44) şi Safranko (min. 49). Sepsi este ultima echipă calificată în play-off, covăsnenii ocupând locul 6 în clasamentul sezonului regular, cu 42 de puncte.

Nicolo Napoli, despre eșec, Gurău și Mititelu

”Nu a mers nimic. A fost un meci slab din partea noastră. Repriza a doua am jucat puţin. Au meritat să câştige meciul. Am jucat prost, n-am făcut combinaţii cum trebuia sa facem. Nu se joacă aşa la fotbal. Echipă bună Sepsi a meritat să câştige.

Gurău? Se greşeşte în fotbal. Am făcut greşeli mare - şi portarul, şi fotbaliştii. (n.r. sunt au putut să facă faţă presiunii?) Nu ştiu, sincer. E un meci în care am greşit toţi. Nu era fericit patronul la pauză, dar are dreptate. Bahasa? Meciul e terminat deja. Fiecare îşi asumă”, a declarat Nicolo Napoli, potrivit Orange Sport.

Napoli s-a referit și la faptul că Adrian Mititelu a coborât la pauză din tribune și a mers la vestiare.

Clasamentul din play-off:

1. Farul Constanța - 32p

2. CFR Cluj - 32p*

3. FCSB - 29p*

4. Universitate Craiova - 27p

5. Rapid - 26p

6. Sepsi - 21p

* CFR Cluj și FCSB au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor

Programul primei etape din play-off:

Sâmbătă, 18 martie, ora 20:00: FCSB - Universitatea Craiova

Duminică, 19 martie, ora 16:30: Farul Constanța - Sepsi

Duminică, 19 martie, ora 19:00: CFR Cluj - Rapid