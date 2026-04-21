Partida de la Mioveni s-a încheiat 1-1 după 120 de minute, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde „șepcile roșii” s-au impus cu 5-4.

Mesajul postat de FC Argeș după ce a ratat dramatic calificarea în finala Cupei României

La scurt timp după fluierul final, clubul din Trivale a transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale.

„Capul sus, Vulturilor! Suntem mândri de voi!”, au scris oficialii lui FC Argeș.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj a obținut o calificare istorică și va juca finala programată pe 13 mai, la Sibiu, unde își va afla adversara după duelul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova.

Pentru FC Argeș, atenția se mută acum pe play-off-ul Superligii. Urmează un meci împotriva Universității Craiova, luni, 27 aprilie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Piteștenii ocupă ultimul loc în clasament, cu 30 de puncte.