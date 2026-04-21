vaÎn prima confruntare a evenimentului, Alex Sulea l-a învins pe Andrei Șerban în trei runde, însă victoria a fost doar începutul spectacolului din afara cuștii.

La final, Sulea a avut un discurs dur la adresa lui Cătălin Băcăoanu, care ar fi lansat amenințări înainte de gală.

Alex Sulea, fără perdea după lupta din RXF: „Mă bat cu tine și la 3 dimineața!”

„Vă mulțumesc frumos! Cel mai ușor meci din viața mea. Păi, eram pregătit să mă bat și cu nea Băcăuanu, și cu Bili, cu oricine.

Păi, mâine merg din nou la antrenament. Ce-a fost asta? O încălzire? Un sparring? Nu știu...

(n.r. – dacă ar fi să descrii totul într-un cuvânt?) Ușor!

Am mai făcut o provocare: vreau să lupt cu Elvis Suliman, îl provoc a treia oară. După Elvis îl vreau pe Bili, în felul următor: îi dau mănuși de MMA în mână și mă bat doar cu palmele. E o păsărică!

Și după Bili, pe șeful lor, pe Băcăuanu, care a zis că mă bate în parcare la lupta trecută. Bătrâne, ești un pitic porno! Ești mic! Nu am auzit de tine că faci box. Unde ești? Acum, dacă pui mănușile, haide!”, a spus Sulea.

Luptătorul a continuat seria provocărilor și a anunțat că vrea confruntări cu mai mulți adversari din circuit, inclusiv nume deja cunoscute din RXF.

„Dacă e bărbat, să se bată, dacă are sânge și se dă șmecher. Cu cine s-a bătut? Cu Purice? Care a chefuit o săptămână înainte de luptă? Sunt pornit rău după ce a spus la ediția trecută.

A spus că mă taie. Dacă vrea să se taie cu mine, să vină în ring! Vino oricând, la orice oră, și sparring, nu mă interesează. Mă bat cu tine și la 3 dimineața!”, a continuat Alex Sulea.