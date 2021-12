Dinamo - Chindia, ora 20:30, LIVE TEXT. ”Câinii” au nevoie de un succes pentru a scăpa de ultimul loc

”Câinii” au ajuns pe ultimul loc în Liga 1 după cele două victorii ale celor de la Academica Clinceni. Dinamo are doar nouă puncte strânse în 18 meciuri, iar cu o victorie pot reveni pe locul 15, la doar trei puncte de locul 14, ocupat de FCU Craiova.

În această rundă, Dinamo se va duela cu cu Chindia Târgoviște, un adversar aflat în criză de rezultate. Dâmbovițenii au 19 puncte și vin după patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

Mesajul transmis de Rednic înainte de Dinamo - Chindia

Un succes al echipei lui Emil Săndoi nu ar schimba situația în clasament. Chindia este la cinci puncte distanță de următoarea clasată, Sepsi, care are 24 de puncte.

Mircea Rednic a anunțat o reconstrucție din iarnă la Dinamo. Câțiva dintre jucătorii importanți au fost excluși din lot pentru ultimele trei partide din acest an calendaristic.

”Mai sunt jucători care trebuie să înțeleagă că nu pleacă numai antrenorul în astfel de situații. Mai pleacă și ei, jucătorii. Eu când am venit, am fost foarte clar și deschis, am zis că nu am nimic cu nimeni.

Am venit într-o situație grea, nu mai câștigaseră de 7 meciuri, venisem și după umilința cu Steaua și am zis că le dau șanse tuturor până la finalul anului. Abia apoi voi lua o decizie”, a spus Rednic, în cadrul unei conferințe de presă.