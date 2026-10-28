Steaua Bucureşti a fost învinsă de echipa franceză CN Marseille cu scorul de 14-10 (1-2, 3-3, 4-2, 6-3), miercuri seara, în Bazinul Steaua din Capitală, în Grupa D a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Steaua - CN Marseille 10-14

Campioana României a dominat prima jumătate a meciului, a condus cu 3-1 şi 5-3, dar formaţia din Hexagon a fost ai bună în partea secundă şi s-a impus, marcând de două ori în ultimul minute.

Pentru roş-albaştri au marcat Andrei-Radu-Ionuţ Neamţu 3 goluri, Jerko Marinic Kragic 3, Dkordje Vucinic 2, Alin Cristian Pârâianu 1, Silvian Colodrovschi 1.

Golurile oaspeţilor au fost înscrise de Ugo Crousillat 4, Thomas Vernoux 3, Vasilije Radovic 3, Radomir Drasovic 2, Alexandre Bouet 2, informează Agerpres.

În celălalt meci al grupei se întâlnesc, tot miercuri, Panathinaikos Atena şi FTC Telekom Waterpolo.

Clasamentul grupei

CN Marseille este liderul grupei, cu 6 puncte, urmată de Ferencvaros, 3 puncte, Panathinaikos, 0 puncte, Steaua, 0 puncte.

Primele două clasate se califică în sferturile de finală, iar celelalte două vor continua în Euro Cup.

Steaua va juca următorul meci pe 11 noiembrie, la Atena, cu Panathinaikos.