În perioada 12-14 august sunt programate meciurile din turul 3 al fazei naționale a Cupei României, ediția 2025-2026, iar în această fază vor evolua cele 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Programul partidelor din turul 3 al Cupei României



Marți, 12 august, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea

ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăvița

Miercuri, 13 august

Ora 17:30

CSM Pașcani – ACS FC Șoimii Gura Humorului

AFC Viitorul Onești – CS Sporting Liești

AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa

SC Popești-Leordeni – CS Afumați

CS Tunari – SC FC Voluntari

CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău

CSO Băicoi – AFC Chindia Târgoviște

ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo București

ACS Oltul Curtișoara – CSM Slatina

CS Vulturii Fărcășești – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr

CSM Jiul Petroșani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reșița

CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaș 2022

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

Programul fazei naționale din Cupa României



Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Info: FRF

Foto: Politehnica Timișoara (antrenorul principal Dan Alexa)

