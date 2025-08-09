În perioada 12-14 august sunt programate meciurile din turul 3 al fazei naționale a Cupei României, ediția 2025-2026, iar în această fază vor evolua cele 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.
Programul partidelor din turul 3 al Cupei României
Marți, 12 august, ora 17:30
ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea
ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăvița
Miercuri, 13 august
Ora 17:30
CSM Pașcani – ACS FC Șoimii Gura Humorului
AFC Viitorul Onești – CS Sporting Liești
AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa
SC Popești-Leordeni – CS Afumați
CS Tunari – SC FC Voluntari
CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău
CSO Băicoi – AFC Chindia Târgoviște
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo București
ACS Oltul Curtișoara – CSM Slatina
CS Vulturii Fărcășești – SCM Râmnicu Vâlcea
ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022
CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr
CSM Jiul Petroșani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reșița
CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaș 2022
CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița
CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare
Ora 19:00
CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna
Joi, 14 august, ora 17:30
ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț
Programul fazei naționale din Cupa României
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Info: FRF
Foto: Politehnica Timișoara (antrenorul principal Dan Alexa)