"CE ECHIPA AVEEEM! NE FACE SA BEM!!!" Nebunie totala in vestiarul Virusilor care au eliminat Viitorul din Cupa! Ce s-a intamplat la Sanatatea: VIDEO

Sanatatea Cluj a invins-o cu 1-0 pe Viitorul in Cupa Romaniei.

Viitorul, detinatoarea en-titre a Cupei Romaniei, a fost eliminata de Sanatatea Cluj in saisprezecimi. Rus a marcat unicul gol al partidei in minutul 12. Echipa lui Hagi a alergat aproape tot meciul dupa gol, dar clujenii au rezistat eroic. Veteranul Ionut Rada a fost de netrecut si a scos inclusiv de pe linia portii.



La final, in vestiarul celor de la Sanatatea a fost nebunie.



"Am scris istorie, baieti", au spus jucatorii.



"Sa vina banii la baieti", a fost cea mai scandata fraza.