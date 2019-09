Sanatatea Cluj a eliminat-o pe Viitorul si s-a calificat in optimile Cupei Romaniei.

Sanatatea Cluj, formatie de Liga a 3-a a eliminat-o pe Viitorul in Cupa Romaniei, dupa ce au castigat cu 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Laurentiu Rus in minutul 12. La finalul partidei, jucatorii celor de la Sanatea Cluj s-au bucurat in vestiar si au inceput sa strige celebrul "Sa vina banii la baieti"