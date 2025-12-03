Deși roș-albaștrii au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 34, după eliminarea debutantului Robert Necșulescu, patronul echipei și-a vărsat nervii pe jucătorii cu experiență, pe care îi acuză de lipsă de atitudine.



Gigi Becali a avut o intervenție dură imediat după finalul jocului, ținta principală fiind Octavian Popescu. Vedeta echipei a solicitat schimbarea pe parcursul meciului, acuzând starea de oboseală, gest care l-a înfuriat pe finanțator. Nici Baba Alhassan nu a scăpat de criticile latifundiarului, singurul fotbalist care a primit o notă de trecere fiind Malcom Edjouma.



"El crede că-i dau drumul dacă joacă la mișto"



"George Popescu (Tavi) s-a cerut afară, că nu mai poate. A alergat prea mult, săracul. Am întrebat și au zis că a cerut, că a obosit. Bine, mă, dacă a obosit... el poate crede că-i dau drumul liber dacă joacă la mișto. Mai are trei ani contract.



Puteam să marcăm 1-0, dar dacă Baba Alhassan nu mai știe fotbal, Tavi Popescu e plictisit... singurul jucător care a jucat a fost Malcom", a spus Gigi Becali la Digisport.



Eșecul de pe arena "Francisc Neuman" complică situația în Grupa B pentru FCSB, care ocupă locul trei, cu trei puncte după două meciuri disputate. În urma acestei victorii, UTA a devenit liderul grupei cu 4 puncte, în timp ce bucureștenii rămân cu cele trei puncte obținute în etapa precedentă.

