Mai mult rezervă în acest sezon, Octavian Popescu a fost titularizat în Cupa României, într-o partidă în care FCSB a decis să menajeze mulți dintre titularii obișnuiți. Tânărul jucător al campioanei nu a reușit să se remarce, iar în repriza secundă ar fi cerut să fie înlocuit pentru că se simțea obosit.

Gigi Becali: "Octavian Popescu rămâne la echipă de umplutură sau poate explodează"



După meci, Gigi Becali și-a exprimat nemulțumirea legată de Octavian Popescu, însă a transmis că este exclus ca fotbalistul să fie împrumutat la o altă echipă din Superliga pentru a avea meciuri în picioare. "Rămâne la echipă de umplutură sau poate explodează", a spus Becali.



"Octavian Popescu este un copil care s-a supărat că de ce are jucărie mai mică decât a altor prieteni. Adică de ce el face deplasarea, iar ceilalți nu. El se consideră mare fotbalist, s-a supărat și a zis că nu mai poate alerga. El a cerut schimbare, a zis că nu mai poate.



O să rămână la echipă de umplutură. Poate explodează, poate ajunge și el bărbat. El e copil, nu se îmbărbătează deloc și nu devine bărbat. Eu încă am încredere în el.



Nu îmi mai spuneți mie ce ar trebui să fac sau cum să dau eu jucătorii valoroși sub formă de împrumut. Eu nu dau împrumut. Ori îl țin la mine, ori îl dau împrumut. Ați văzut la mine vreun jucător împrumutat?", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Octavian Popescu a fost folosit în 20 de meciuri din acest sezon. Nu a marcat niciun gol, însă a oferit două pase decisive.

