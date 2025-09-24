Marți s-au disputat restanțele dintre CS Dinamo București și Farul Constanța din etapa a șasea a Ligii Elitelor, atât la categoria Under 16, cât și la Under 15.
Dacă la U16 cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1 (Patrik Dumitrache 57 pentru CS Dinamo, respectiv Ionuț Cîra 90+3 pentru Farul), la U15 micii ”câini” din Ștefan cel Mare au făcut show: s-a terminat 6-3 pentru CS Dinamo!
Bradu (6), Verdeș (10, 37), Iancu (33), Neguț (48) și Manciu (71) au marcat golurile dinamoviștilor pregătiți de Bogdan Mihai Dobre.
Pentru fariștii antrenați de Marius Axinciuc au înscris Migit (12) și Guțu (30 și 62).
CS Dinamo - Farul 1-1 în Liga Elitelor U16
CS Dinamo U16: Achim - Niculescu, Zamfir, V. Dumitrache, Corneliu - Dincă, Anghel, P. Dumitrache - Radu, Șt. Dumitrache, Dobre
Au mai jucat: Lupașcu, Culina, Floria, Sebayang
Antrenor: Cosmin Mihai
Farul U16: Marțian - Gladun (69 Ion), Dumitra, Nestor, Buzămurgă - Iacobescu (78 Ilie), Oglindă, Istrate - Ivan, Cîra, Croitoru (69 Ciobotaru)
Rezerve neutilizate: Fulgeanu - Tararache, Lupu
Antrenor: Dan Ochia
CS Dinamo - Farul 6-3 în Liga Elitelor U15
CS Dinamo U15: Al. Anghel - Filip, Manciu, Al. Vasile, Ghiță - A. Radu, Turcin, Neguț, Bradu - Verdeș, Iancu
Au mai jucat: Ene şi Pristolian
Antrenor: Bogdan Mihai Dobre
Farul U15: Ghiță - Rădulescu, Vochin (41 Coman), Dimșa, Mela (55 Băiceanu) - Câmpianu, Călin, Buică - Graure (55 Cogali), Migit (71 Andone), Guțu (71 Tudor)
Rezerve neutilizate: Mircea - Iliescu, Cioangă
Antrenor: Marius Axinciuc
Info și foto: CS Dinamo Fotbal, Farul Constanța