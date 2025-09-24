”Complet nebun!” Olandezul s-a stabilit în România de un an, dar a avut timp să se convingă de Gigi Becali

Marți s-au disputat restanțele dintre CS Dinamo București și Farul Constanța din etapa a șasea a Ligii Elitelor, atât la categoria Under 16, cât și la Under 15.

Dacă la U16 cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1 (Patrik Dumitrache 57 pentru CS Dinamo, respectiv Ionuț Cîra 90+3 pentru Farul), la U15 micii ”câini” din Ștefan cel Mare au făcut show: s-a terminat 6-3 pentru CS Dinamo!

Bradu (6), Verdeș (10, 37), Iancu (33), Neguț (48) și Manciu (71) au marcat golurile dinamoviștilor pregătiți de Bogdan Mihai Dobre.

Pentru fariștii antrenați de Marius Axinciuc au înscris Migit (12) și Guțu (30 și 62).

CS Dinamo - Farul 1-1 în Liga Elitelor U16



CS Dinamo U16: Achim - Niculescu, Zamfir, V. Dumitrache, Corneliu - Dincă, Anghel, P. Dumitrache - Radu, Șt. Dumitrache, Dobre

Au mai jucat: Lupașcu, Culina, Floria, Sebayang

Antrenor: Cosmin Mihai

Farul U16: Marțian - Gladun (69 Ion), Dumitra, Nestor, Buzămurgă - Iacobescu (78 Ilie), Oglindă, Istrate - Ivan, Cîra, Croitoru (69 Ciobotaru)

Rezerve neutilizate: Fulgeanu - Tararache, Lupu

Antrenor: Dan Ochia

CS Dinamo - Farul 6-3 în Liga Elitelor U15



CS Dinamo U15: Al. Anghel - Filip, Manciu, Al. Vasile, Ghiță - A. Radu, Turcin, Neguț, Bradu - Verdeș, Iancu

Au mai jucat: Ene şi Pristolian

Antrenor: Bogdan Mihai Dobre

Farul U15: Ghiță - Rădulescu, Vochin (41 Coman), Dimșa, Mela (55 Băiceanu) - Câmpianu, Călin, Buică - Graure (55 Cogali), Migit (71 Andone), Guțu (71 Tudor)

Rezerve neutilizate: Mircea - Iliescu, Cioangă

Antrenor: Marius Axinciuc

Info și foto: CS Dinamo Fotbal, Farul Constanța

