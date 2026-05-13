Dacă timpul ar fi avut răbdare, Ion Oblemenco ar fi împlinit astăzi 81 de ani. „Tunarul din Bănie”, omul care a scris istorie pentru Universitatea Craiova și care a devenit simbolul unei generații, rămâne una dintre cele mai iubite figuri din fotbalul românesc. Într-un moment în care Universitatea Craiova visează din nou la titlu și la Cupa României, numele lui Oblemenco revine în centrul atenției. La derby-ul cu Universitatea Cluj, programat duminică pe stadionul care îi poartă numele, jucătorii olteni vor evolua în tricouri speciale, personalizate cu chipul legendei craiovene.oartă astăzi numele.

Ion Oblemenco, în perioada sa la Craiova Universitatea Craiova trăiește cinci zile istorice Finalul acestui sezon din SuperLiga promite o tensiune rar întâlnită în ultimii ani. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc de două ori în doar câteva zile, în două meciuri care pot decide întreg sezonul. Mai întâi, cele două formații se duelează în finala Cupei României, miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Apoi, duminică, de la ora 20:30, arena „Ion Oblemenco” va găzdui ceea ce mulți consideră deja „finala campionatului”. Interesul pentru partida din Bănie este uriaș. Stadionul „Ion Oblemenco”, cu o capacitate de aproape 31.000 de locuri, va fi plin până la refuz, iar biletele au fost epuizate rapid. Aproximativ 5% dintre tichete au fost rezervate suporterilor ardeleni, conform regulamentului. Marcel Popescu: „Universitatea Craiova poate ieși din zona de mediocritate a performanței” Înaintea celor două dueluri decisive, Sport.ro a stat de vorbă cu Marcel Popescu, arhitectul ultimei echipe campioane a Craiovei. Fostul conducător al oltenilor a vorbit despre semnificația zilei de 13 mai, despre moștenirea lui Ion Oblemenco, dar și despre presiunea uriașă care apasă pe actuala generație. „13 mai 2026, finala Cupei României are câteva particularități interesante. În primul rând, Universitatea Craiova joacă în ziua în care Nelu Oblemenco ar fi împlinit 81 de ani. Am auzit că va juca cu tricouri personalizate. Este un gest nobil din partea clubului. Merită tot respectul și considerația”, a declarat Marcel Popescu pentru Sport.ro. Fostul președinte al Craiovei consideră că două dintre cele trei condiții esențiale pentru o mare performanță sunt deja îndeplinite în Bănie.

Marcel Popescu, alături de Mircea Lucescu și Gigi Mulțescu



„Pentru Universitatea Craiova, ca remarcă personală, pot spune că din cele trei componente vitale pentru a realiza o mare performanță, două sunt îndeplinite din punctul meu de vedere. Suporterii – nota 10. Și, într-adevăr, sunt al 12-lea jucător. Acționarii, în frunte cu Mihai Rotaru, au făcut într-un an adevărate miracole manageriale, organizatorice și financiare. Echipei nu i-a lipsit nimic. Rămâne să se rezolve al treilea aspect extrem de important: ca, pentru o oră și jumătate – sau cu prelungiri –, duminică, la Sibiu sau la Craiova, echipa și antrenorul să-și facă datoria”, a spus Marcel Popescu. „Setea Craiovei pentru titlu este perfect justificată” Universitatea Craiova nu a mai câștigat titlul de campioană din 1991, iar presiunea acumulată în jurul clubului este uriașă. „Aș mai putea spune că această presiune formidabilă, această dorință extraordinară a publicului și a suporterilor craioveni, setea de a vedea Craiova campioană, este pe deplin justificată. Sper să se și materializeze. Cupa, Craiova a mai câștigat-o, dar campionatul, duminică, într-un meci la fel de important, ar fi o împlinire și mai mare. Oricare dintre cele două echipe – și îmi doresc din suflet să fie Universitatea Craiova – poate realiza eventul. Trofeele pot fi împărțite, dar cel mai interesant, și în același timp foarte rar, este ca două echipe să își dispute cele două trofee importante ale fotbalului românesc în doar patru zile. Unul pe teren neutru, la Sibiu, și celălalt la Craiova. Vor fi cinci zile de foc, cinci zile în care Universitatea Craiova poate să redevină, prin cucerirea titlului de campioană, un mare club, să șteargă praful de pe istorie și să iasă din zona de mediocritate a performanței. Pentru că a fi campion este ceva deosebit, care te nobilează și te consacră în același timp”, a mai spus Marcel Popescu.

Marcel Popescu, ținând în mână un tricoul al Craiovei Marcel Popescu a rămas plăcut surprins și de „U” Cluj Ambele sunt conduse de antrenori străini, iar Marcel Popescu a remarcat ascensiunea impresionantă a formațiilor clujene în acest sezon. „Sper din tot sufletul ca mobilizarea la nivelul jucătorilor, chiar dacă pentru mulți dintre ei Nelu Oblemenco înseamnă doar numele stadionului, să fie pe măsură. Asta nu trebuie să fie un impediment în a se motiva, pentru că joacă cu un tricou special la un club imens. La fel, Cristiano Bergodi încearcă să realizeze în premieră pentru Universitatea Cluj, echipa Clujului și a Transilvaniei, un dublu succes, pentru că și le dorește pe amândouă. Nu pot să nu remarc ascensiunea celor două echipe din Cluj, care au plecat una de pe locul 13 și cealaltă de pe locul 10. Ambele cu antrenori italieni, au ajuns în play-off. Deja CFR-ul este în Europa, iar Universitatea Cluj joacă pentru ambele trofee. Probabil vi se pare ciudată afirmația cu doi antrenori italieni. Da, este vorba de Cristiano Bergodi și Panco Italiano, care au merite extraordinare în parcursul realizat până acum de Universitatea Cluj și de CFR Cluj”, a spus Marcel Popescu pentru Sport.ro. Ion Oblemenco, legenda care nu a jucat niciodată la națională Povestea lui Ion Oblemenco rămâne una dintre marile nedreptăți ale fotbalului românesc. Deși a fost de patru ori golgheterul României și unul dintre cei mai prolifici atacanți ai generației sale, nu a fost convocat niciodată la echipa națională.

Bustul lui Ion Oblemenco din Corabia



Născut la Corabia, pe 13 mai 1945, Oblemenco a devenit simbolul Universității Craiova în perioada de glorie a clubului. A marcat 167 de goluri pentru olteni și a câștigat titlul de campion în sezonul 1973/1974. A cucerit și Cupa României, iar ulterior a antrenat echipa din Bănie. În total, a înscris 170 de goluri în Divizia A și a fost golgheterul României în sezoanele 1966/67, 1969/70, 1971/72 și 1972/73. Supranumit „Tunarul din Bănie”, Ion Oblemenco a murit pe 1 septembrie 1996, la Agadir, în Maroc, în urma unui infarct. Ulterior, a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Craiova, iar stadionul din Bănie îi poartă astăzi numele.

Marcel Popescu, despre Ion Oblemenco

