Tottenham pregătește transferul verii! Mutare bombă dacă scapă de retrogradare

Tottenham începe deja să pregătească sezonul viitor, chiar dacă londonezii trăiesc periculos în Premier League. 

La momentul redactării acestui articol, Spurs ocupă locul 17 în Premier League, primul deasupra zonei retrogradării, cu 38 de puncte, la doar două peste West Ham, echipa aflată pe poziția a 18-a.

Mutare bombă dacă scapă de retrogradare

Chiar și în acest context complicat, Tottenham lucrează la transferuri importante pentru vară.

Potrivit presei din Anglia, londonezii îl vor pe Serhou Guirassy, atacantul lui Borussia Dortmund, unul dintre cei mai în formă oameni din Bundesliga.

Sky Sport anunță că internaționalul guineean ia în calcul o plecare în această vară, iar Tottenham se află printre cluburile interesate.

Spurs caută un atacant puternic, cu forță și eficiență în fața porții, iar Guirassy este considerat profilul ideal pentru ofensiva echipei.

Atacantul de 30 de ani are o clauză specială de 50 de milioane de euro pentru câteva cluburi de top din Europa, printre care Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United și Arsenal.

Dortmund nu vrea să îl lase prea ușor

Tottenham nu se află pe acea listă, astfel că ar trebui să negocieze direct cu Borussia Dortmund pentru transfer.

Presa din Germania susține că Dortmund vrea să îl păstreze și a început deja discuțiile cu reprezentanții fotbalistului.

Totuși, interesul este uriaș. Pe lângă Tottenham, AC Milan, Juventus și Fenerbahce monitorizează situația atacantului.

Guirassy traversează un nou sezon excelent. În actuala stagiune a adunat 21 de goluri și șase pase decisive pentru Borussia Dortmund.

Cotat la 40 de milioane de euro, atacantul încasează în Germania un salariu de aproximativ 9,4 milioane de euro pe an.

