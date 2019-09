FORESTA SUCEAVA - DINAMO, in Cupa Romaniei | Moldovenii vor reeditarea minunii de acum 19 ani: "Incercam sa aducem nocturna mobila!" Prima reactie a lui Grigoras

In urma cu 19 ani, Foresta Suceava o invingea pe Dinamo cu un halucinant 5-4, dupa ce "cainii" au condus in acel meci cu 4-0.

19 ani au trecut de la meciul Dinamo 4-5 Foresta Suceava, partida ramasa in antologia fotbalului romanesc. "Cainii" au condus atunci cu 4-0 in minutul 47, dupa golurile marcate de Petre, Mihalcea, Tames si Niculae. In repriza a doua, moldovenii antrenati pe atunci de "Magiun" Barbu au intors scorul prin Robert Nita (2), Botan (2) si Pacurar.

La 19 ani de la acel meci, Foresta si Dinamo se vor intalni din nou. Moldovenii sunt acum in liga a treia. Partida va conta pentru optimile Cupei Romaniei.

Petre Grigoras: "Dinamo e favorita, dar vrem o noua minune! Incercam sa aducem nocturna mobila"

"Este o veste excelenta. Toata lumea este fericita. Eu sper ca vom putea sa aducem o nocturna mobila, asa cum s-a intamplat la meciul cu Steaua, tot in Cupa Romaniei. Daca nu, atunci poate jucam la Botosani.

Insa, in niciun caz nu vrem sa plecam din Moldova. Nu vrem sa mergem pe la Bucuresti asa cum s-a intamplat cu Resita, cea care s-a dus sa joace la Craiova.

Revenind la meci este clar ca Dinamo pleaca cu prima sansa, dar noi nu ne vom da batuti si vom incerca sa producem o mare surpriza", a spus Grigoras, potrivit ProSport.