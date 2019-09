"Dinamo va sufla si in iaurt sa nu aiba loc iar o surpriza!" O rapune din nou Foresta pe Dinamo?! Acum 19 ani, moldovenii reuseau un rezultat FABULOS in Stefan cel Mare

Dinamo va juca cu Foresta Suceava in optimile Cupei Romaniei.

Astazi a avut loc tragerea la sorti a optimilor Cupei Romaniei, iar Dinamo va juca impotriva celor de la Foresta Suceava. Acum 19 ani, a avut loc un meci de povestit nepotilor in Stefan cel Mare. Foresta s-a impus cu 5-4, dupa ce a fost condusa cu 4-0. In minutul 47, "cainii" conduceau cu 4-0, dar ce a urmat a fost incredibil. Foresta a revenit si a intors rezultatul spectaculos si a reusit sa castige meciul. Marin Barbu, cel care era antrenorul Forestei de atunci a vorbit despre partida de atunci si spune ca va fi foarte greu ca moldovenii sa mai realizeze inca o surpriza.

"Dinamo va sufla si in iaurt sa nu aiba loc iar o surpriza! E un meci special pentru Suceava, dupa calculele hartiei ar fi greu de realizat. Nu mai e echipa din anii 2000 a Forestei. Noi am suferit dupa cooperativa, daca stam bine sa ne gandim. In turul acelui sezon in care am batut-o pe Dinamo, am terminat pe cinci, iar in retur, nu stiu cum se facea ca aveam doar arbitri din Galati", a declarat Barbu la Digi.

Marin Barbu: "La 3-0 eram demis!"



Marin Barbu a rememorat meciul de acum 19 ani si spune ca la 3-0 pentru Dinamo, era demis.

"La pauza, la 3-0 eram demis, asta mi s-a spus dupa doua saptamani, ca daca mi se spunea dupa meci, plecam de atunci. Cineva l-a sunat pe Hutu (n.r patronul echipei) si i-a spus ca am castigat cu 5-4. Si ala l-a luat la injuraturi: Domne', da drumul la TV ca e zarva mare! In anii 2000 Romania mai avea fotbalisti. Dinamo nu avea niciun strain atunci. Iar cei care veneau chiar isi puneau amprenta asupra jocului", a mai spus Barbu.

OPTIMILE CUPEI ROMANIEI



Sanatatea Cluj - Petrolul

Foresta Suceava - Dinamo

Sepsi - Astra Giurgiu

Academica Clinceni - FC Botosani

U Cluj - FCSB

Metalul Buzau - Poli Iasi

Craiova - FC Voluntari

Hermannstadt - CS Mioveni