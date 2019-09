FORESTA SUCEAVA - DINAMO | "Asta trebuie sa fie obiectivul lui Dinamo!" Avertisment inainte de meciul cu echipa care a trimis-o in istoria fotbalului

Dinamo va juca cu Foresta Suceava in optimile de finala ale Cupei Romaniei.

Astazi a avut loc tragerea la sorti a „optimilor” Cupei Romaniei, iar Dinamo va juca impotriva celor de la Foresta Suceava. Acum 19 ani, a avut loc un meci de povestit nepotilor in Stefan cel Mare. Foresta s-a impus spectaculos cu 5-4, dupa ce, in minutul 47, era condusa cu 4-0. Cristi Munteanu crede ca episodul din 2000, ca si infrangerea surprinzatoare cu FK Miercurea Ciuc din editia trecuta a Cupei Romaniei, nu se va repeta acum.

„Jucam cu domnul Grigoras, cel mai tare din oras. Din Suceava e clar cel mai tare, ce sa mai vorbim. Acum, toata lumea o sa aduca aminte de meciul acela de trista amintire (n.r. - Dinamo - Foresta Falticeni 4-5, 11 noiembrie 2000)… Eu cred ca Dinamo a cazut bine si se califica, e diferenta mare intre echipele de Liga 1 si Liga 3. Fata de alta echipa de Liga 1, cred ca tragerea cu Foresta a fost cu noroc.

Meciul de anul trecut cu Miercurea Ciuc a fost o intamplare, jucatorii au avut o atitudine gresita si au platit. Dinamo nu mai risca acum, ca mai are patru meciuri si castiga trofeul si obtine calificarea in cupele europene. Eu cred ca Cupa Romaniei ar trebui sa fie obiectivul principal pentru Dinamo, mai important decat accederea in play-off. Nu se stie daca o sa fie play-off sau play-out in Liga 1, dar Dinamo mai are trei adversari pana la trofeul Cupei Romaniei, daca trece de Foresta.

Marele castig al lui Dinamo e antrenorul. Intr-un timp foarte scurt, Dusan Uhrin a reusit sa redreseze echipa. Si eu poate ca aveam rezerve ca o poate aduce cu sanse reale la play-off dupa doar 10 etape si sa existe perspectiva finalei Cupei Romaniei. Pana acum problema a fost organizarea deficitara, lipsa de incredere, dar cu Uhrin au reusit, intr-un timp scurt, sa capete incredere in ei, au avut si sansa, ca se pare ca Uhrin a venit si cu noroc. A venit cu ranita de noroc dupa el. Bravo lui si bravo celor din conducere care l-au adus!”, a declarat Cristi Munteanu pentru Sport.ro.