FINALA CUPEI ROMANIEI | Aroganta de MILIARDAR a patronului Niculae la finala Cupei Romaniei! Cu ce masina a venit la meci

Ioan Niculae a revenit alaturi de jucatorii Astrei pentru finala Cupei Romaniei.

Niculae a platit 3 din cele 4 salarii restante si le-a promis jucatorilor ca vor pleca in vacanta cu banii la zi. Patronul Astrei vrea la anul o noua echipa care sa se bata la titlu. Va investi serios in achizitii.



Milionarul a venit la finala de Cupa cu Viitorul intr-un Rolls Royce de 200 000 de euro si a atras toate privirile in parcarea stadionului Ilie Oana.

